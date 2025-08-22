Servicio alternativo por carretera en la R2 Sur y en los regionales sur durante las obras en Castelldefels

La R14, R15, R16 y R17 iniciarán y finalizarán el servicio ferroviario en Cunit y desde allí se cogerá un autobús hasta Barcelona.ACN

Con motivo de las obras de mejora de la infraestructura que Adif ejecuta a la estación de Castelldefels, Renfe ofrecerá, la semana del 22 al 28 de septiembre, un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de la línea R2 Sur y los regionales del sur.

En la R2 Sur se habilitarán autobuses directos de Gavà en Sitges y Castelldefels y uno de Gavà en Garraf con paradas en todas las estaciones. Las líneas R14, R15, R16 y R17 iniciarán y finalizarán el servicio ferroviario en Cunit desde donde los viajeros podrán continuar en un servicio alternativo por carretera hasta Barcelona. El punto de transbordo en Barcelona se ubicará en Zona Universitaria donde los viajeros se encaminarán a los servicios de la L3 de Metro.