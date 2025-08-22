Exhuman los restos de tres soldados republicanos en Gandesa y Gratallops

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, a través de la Dirección General de Memòria Democràtica, ha llevado a cabo dos excavaciones arqueológicas en los municipios de Gandesa (la Teuleria) y de Gratallops (Hort del Piquer), que han permitido exhumar los restos de tres soldados republicanos muertos durante la Guerra Civil.

Las actuaciones, realizadas entre los meses de marzo y junio de 2025, se inscriben dentro del Plan de Fosas 2023–2025, que establece las líneas estratégicas del Gobierno para localizar, excavar e identificar personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista.

La Teuleria

En la zona de la Teuleria, en el término municipal de Gandesa, se han exhumado los restos de dos combatientes republicanos enterrados a ambos lados del barranco. La intervención ha sido posible gracias a fuentes documentales y testimonios orales que situaban en este lugar un antiguo punto sanitario republicano durante la batalla del Ebro. Entre los testimonios, destaca el relato aportado en 2017 por un vecino de Tivenys, que recogía la memoria de un antiguo sanitario sobre las inhumaciones en el barranco.

Gratallops

En el caso de Gratallops, la Dirección General programó la intervención arqueológica a raíz del hallazgo fortuito de restos humanos en superficie durante unos trabajos agrícolas realizados el año 2023 en la finca Clos Mogador, concretamente a una zona conocida como el Hort del Piquer.

Excavación en el Hort del Piquer de Gratallops.Justicia

Aunque la excavación ha permitido recuperar los restos de un combatiente, probablemente vinculado al bando republicano, el equipo arqueológico ha constatado que el cuerpo exhumado presenta alteraciones importantes atribuibles al impacto de actividades agrícolas previas a la zona.

Análisis y gestión de los restos exhumados

Los restos recuperados se encuentran actualmente bajo custodia en un laboratorio, donde son sometidas a análisis antropológicos y genéticos con el objetivo de contrastarlas con los datos del Censo de personas desaparecidas y del Programa de identificación genética. Si se puede establecer la identidad, se devolverán a las familias. En caso contrario, se reinhumarán nuevamente en el cementerio del municipio donde fueron localizadas, en condiciones de dignidad y respeto.