La ACA construirá 15 puestos de control de las aguas subterráneas en diez comarcas catalanas

La ACA ha puesto a licitación el contrato para ejecutar las obras de 15 nuevos puestos de control de las aguas subterráneas en diez comarcas catalanas. El objetivo es mejorar el control y hacer un seguimiento de las aguas subterráneas, tanto a escala cuantitativa como cualitativa para mejorar la gestión. El presupuesto es de unos 855.000 euros, financiados con fondos europeos Next Generation. El plazo de licitación para presentar las ofertas acaba el 18 de septiembre.

Estos puestos de control, denominados piezómetros, se construirán en el Alt Empordà, la Garrotxa, el Bages, el Moianès, el Vallès Occidental y Oriental, Anoia, el Alt Penedès, la Conca de Barberà y el Montsià. En concreto, estos puestos de control se habilitarán en los municipios de Capmany (Alt Empordà); Olot -2- (Garrotxa); Súria y Cardona (Bages); Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental); Vacarisses (Vallès Occidental); Torrelavit (Alt Penedès); las Cases d'Alcanar -2- (Montsià); la Llacuna, Piera y Calaf/Prats de Rei/Sant Martí Sesgueioles; (Anoia); Moià/Castellterçol (Moianès) y Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).

Según informa la ACA, la profundidad de los piezómetros oscilará entre los 13 y los 250 metros y estos puestos de control determinarán el nivel piezométrico, la salinidad del agua en los piezómetros próximos a la costa y la temperatura.

Red de control

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) dispone de una red de control automática, con más de 200 puestos de control, en embalses, aforos en ríos y canales, estaciones de calidad y piezómetros para controlar el estado de los recursos hídricos. Esta red se divide en 80 aforos en ríos, 12 en embalses, 31 en canales de derivación, 12 en estaciones automáticas de control de la calidad y 78 en piezómetros automáticos.

Para llevar a cabo la medida directa y puntual de caudales en ríos y canales, la ACA dispone de técnicos aforadores y medios materiales (equipos de aforo) para realizar medidas de aforo de caudales. Estas se llevan a cabo en todos los escenarios hidrológicos (sequía, normalidad y episodios de avenida) con diferentes objetivos como pueden ser: el control de caudales ambientales o, en el otro extremo, caudales de avenida, verificación y calibración de las curvas de caudales (relación subida – caudal) de las estaciones de aforo, control de las derivaciones de los aprovechamientos de aguas superficiales, realización de estudios técnicos o científicos, entre otros.