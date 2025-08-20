Activada la alerta Inuncat por fuertes lluvias hoy en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del Plan especial de emergencias por inundaciones en Cataluña (INUNCAT) ante la previsión de chubascos intensos hoy el miércoles 20 y mañana el jueves 21 de agosto en varios puntos del país, especialmente en las comarcas del nordeste del país, y el litoral de Barcelona y Tarragona.

Según el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), hoy se esperan chubascos que podrán superar los 20 l/m² en 30 minutos a partir de las 14 horas, especialmente en las comarcas de la Cataluña Central (Osona), el Ripollès, y también en el litoral de Barcelona y Tarragona. Las precipitaciones podrán ir acompañadas de tormenta y localmente de granizo o piedra pequeña.

Quedan fuera del aviso meteorológico la mitad oeste del país (el Alto Pirineo y el Arán, las comarcas de Poniente, y las Terres de l'Ebre).

Mañana jueves 21 de agosto las precipitaciones continuarán con una intensidad más baja, especialmente durante la primera mitad del día, y afectarán sobre todo al litoral barcelonés y las comarcas de Girona.

El SMC también ha emitido un aviso de viento para mañana el jueves 21 de agosto durante la madrugada y hasta el mediodía, especialmente en las Terres de l'Ebre y el Baix Camp.

Seguimiento hidrológico

Los organismos de cuenca han informado de que harán seguimiento activo del episodio. Barcelona Cicle del Agua S. A. (BCASA) pone en prealerta su plan de emergencia del parque fluvial del Besós.

Protección Civil de la Generalitat pide extremar las precauciones en la movilidad y evitar aparcar vehículos en zonas inundables o cerca de rieras y torrentes, así como no atravesar zonas negadas ni a pie ni en vehículo.

Se recomienda seguir la evolución de la situación a través de los canales oficiales y consultar las predicciones y avisos del Servei Meteorològic de Catalunya y las redes sociales de @emergenciescat.