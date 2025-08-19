Diari Més

Nuevo aviso por lluvias intensas en las próximas horas en Tarragona

El Meteocat indica que podrían producirse fuertes precipitaciones en la demarcación esta tarde y el miércoles

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Reus.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas Ramírez

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por la llegada de nuevas y fuertes precipitaciones a la demarcación de Tarragona. De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo -peligro moderado- en varias comarcas de la provincia por la probabilidad de que caigan más de veinte litros por metro cuadrado en media hora.

El aviso amarillo, activado para esta misma tarde y mañana miércoles, afecta a las comarcas del Baix Camp y del Tarragonès. El Meteocat también indica que estas intensas lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo o piedra.

