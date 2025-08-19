Nuevo aviso por lluvias intensas en las próximas horas en Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por la llegada de nuevas y fuertes precipitaciones a la demarcación de Tarragona. De hecho, el Meteocat ha activado el aviso amarillo -peligro moderado- en varias comarcas de la provincia por la probabilidad de que caigan más de veinte litros por metro cuadrado en media hora.

El aviso amarillo, activado para esta misma tarde y mañana miércoles, afecta a las comarcas del Baix Camp y del Tarragonès. El Meteocat también indica que estas intensas lluvias podrían ir acompañadas de tormenta y, localmente, de granizo o piedra.