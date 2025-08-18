Tres municipios de Tarragona ponen en marcha un sistema inteligente para gestionar el turismo

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Iniciativas para el Desarrollo Integral del Territorio (MIDIT), integrada por Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa y Pratdip, ha puesto en marcha un nuevo sistema de inteligencia turística. Se trata de una nueva plataforma digital, accesible desde la web de la MIDIT. Incluye herramientas para recopilar, centralizar y gestionar datos turísticos con los cuales mejorar la planificación y promoción de la destinación y promover «a un modelo más innovador y sostenible».

El sistema inteligente es una de las acciones del plan de Sostenibilidad Turística Terres de Mestral, Outdoor Park de la Costa Daurada y se ha financiado con fondos europeos Next Generation.

El sistema concentra información de interés público y oficial procedente de varias fuentes, también de organismos nacionales y estatales, así como datos específicos de las oficinas de turismo y los puntos de información de los tres municipios. Al centralizar datos sobre flujos de visitantes, tendencias de búsqueda y otros indicadores, el sistema permitirá a los agentes locales, empresas y administraciones tomar decisiones más «informadas y estratégicas», contribuyendo a «un desarrollo más sostenible y competitivo» de la oferta turística en la zona.