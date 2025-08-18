Movilidad
Los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid circulan con retrasos
Retrasos en las líneas R14 y R15 por un problema entre Reus y Alcover
Una incidencia en las instalaciones entre Reus y Alcover provoca retrasos a las líneas de la R14 y la R15 desde las 7 de la mañana. Les demoras son de unos 20 minutos por término medio. Técnicos de Adif están trabajando en la reparación.
D’altra banda, una incidència en la senyalització entre Les Borges Blanques i L'Espluga de Francolí afecta els trens d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid amb retards de 20 minuts de mitjana.
La incidència a les instal·lacions de l’estació de Calella que ha afectat el servei de l'R1 i l'RG1 aquest dilluns ha quedat solucionada. Renfe informa que s’estan recuperant de forma progressiva les freqüències i horaris habituals, amb afectacions que poden superar els 20 minuts.