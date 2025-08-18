El Festival Jordi Savall cierra la 5.ª edición con más de 10.000 asistentes y 8.700 entradas vendidas

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Festival Jordi Savall ha cerrado la quinta edición con 10.162 asistentes, según los organizadores. En total, se han vendido 8.702 entradas y 1.400 personas han participado en actividades paralelas, las cifras más altas registradas hasta ahora por el certamen.

Durante una semana, el monasterio de Santes Creus, el santuario de la Sierra de Montblanc, el Convento de las Artes de Alcover y la iglesia de Sant Francesc de Valls han sido los escenarios de varios conciertos de música antigua. El festival ha contado con 142 músicos de 20 nacionalidades. Los promotores calculan que el Festival Jordi Savall tiene un impacto económico estimado es de entre 2,5 y 3 millones de euros.