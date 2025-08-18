Diari Més

Alerta roja por lluvias intensas en Tarragona: estas son las comarcas más afectadas

Las lluvias podrían ir acompañadas de tormenta, granizo, fuertes vientos, tornados o mangas de agua

Imagen de archivo de un episodio de lluvia en Tarragona.

Daniel Cabezas Ramírez
Daniel Cabezas Ramírez

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido este lunes un aviso por tiempo violento en Tarragona, activo entre las 16:19 h y las 18:19 h. Se prevé la posibilidad de granizo de más de 2 centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 90 km/h, tornados o mangas de agua. El nivel de peligro asignado por el Meteocat es el máximo posible.

El aviso rojo (riesgo muy alto) afecta a la comarca de la Terra Alta, donde se espera que las condiciones meteorológicas sean especialmente adversas. Además, se ha activado el aviso naranja (riesgo alto) en la Ribera d'Ebre y el Baix Ebre, mientras que el aviso amarillo (riesgo moderado) se ha aplicado en el Montsià.

