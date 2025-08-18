Alerta roja por lluvias intensas en Tarragona: estas son las comarcas más afectadas

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido este lunes un aviso por tiempo violento en Tarragona, activo entre las 16:19 h y las 18:19 h. Se prevé la posibilidad de granizo de más de 2 centímetros de diámetro, rachas de viento superiores a los 90 km/h, tornados o mangas de agua. El nivel de peligro asignado por el Meteocat es el máximo posible.

El aviso rojo (riesgo muy alto) afecta a la comarca de la Terra Alta, donde se espera que las condiciones meteorológicas sean especialmente adversas. Además, se ha activado el aviso naranja (riesgo alto) en la Ribera d'Ebre y el Baix Ebre, mientras que el aviso amarillo (riesgo moderado) se ha aplicado en el Montsià.