Miami Platja registra la segunda temperatura más alta de Cataluña este domingo

Vista aérea de Miami Playa, la urbanización que concentra la gran mayoría de viviendas de uso turísticas en Mont-roig del Camp.Ayuntamiento de Mont-roig

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Camp de Tarragona es uno de los epicentros de la ola de calor que ha llegado a Cataluña este fin de semana del puente de agosto. El litoral y prelitoral sur del país ha acumulado durante el día de hoy las temperaturas más altas, con localidades que han sobrepasado los 40 grados.

Bien entrado al mediodía, algunas localidades del territorio han empezado a registrar temperaturas que rondaban —e incluso superaban en algunos casos— los 40 grados. Uno de los grandes protagonistas de la jornada ha sido Miami Platja, que ha registrado la temperatura más alta del territorio, con 40,7 grados. Además, también ha liderado la clasificación de temperaturas más altas de Cataluña hasta aproximadamente las 16 h.

Ha sido entonces cuando Aldover ha conseguido superar el núcleo de Mont-roig del Camp al sobrepasar los 41 grados. Otros municipios del territorio como Torroja del Priorat y Nulles también han sufrido de lo lindo el calor de hoy con 40,1 grados y 39,9 respectivamente.