El Govern pide «máxima prudencia» frente a la tarde más crítica por calor y riesgo de incendio extremo

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y la consellera de Interior, Núria Parlon, encabezan la reunión de coordinación para abordar la ola de calor y los incendios en Cataluña en el CECATACN

El Govern hace un llamamiento a la «máxima prudencia» frente a la tarde más crítica de lo que llevamos de verano con respecto al calor intenso y el peligro de incendio extremo. Este mediodía se han hecho una nueva reunión del comité técnico del planINFOCAT, encabezada por el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, y la consellera de Interior y Seguridad Pública, Nuria Parlon.

En las comarcas tarraconenses ya se han alcanzado temperaturas que han superado los 40 grados. La más alta de Cataluña hasta las 16h, de hecho, se ha registrado en Miami Platja, con 40,7 grados. En Nulles se ha llegado a los 39,9 grados y también se ha llegado a los 40 grados en la Ametlla de Mar y a los 40,4 grados en Aldover.

Hoy domingo, se mantiene en ALERTA el plan|plano PROCICAT por la ola de calor, y se llega al pico de calor muy intenso con un aviso del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) de 6 sobre 6 en el Ampurdán y Pla de l'Estany, y en todo el litoral y prelitoral central y sur, con temperaturas que pueden llegar a los 44º. También hay avisos por calor en casi el resto del país excepto al Pirineo y Prepirineo y puntos de la Cataluña Central.

Noches tórridas

El calor nocturno en la madrugada de domingo a lunes afectará a prácticamente todo el litoral, desde el sur (con más intensidad) y hasta el Maresme, y también las comarcas de Lleida e interior de Tarragona. Para el lunes por la tarde se mantiene el aviso por calor intenso diurno, restringido únicamente a las comarcas del Segrià, Plano de Urgell y Garrigues. Según las previsiones actuales del SMC, el aviso por calor intenso diurno finalizaría mañana lunes a las 20 horas. Con respecto al calor nocturno, la noche de lunes a martes todavía se mantendrán los avisos en las comarcas del Baix Llobregat y Barcelonès.

156 personas atendidas

Con respecto al calor, entre el 14 y el 16 de agosto, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a un total de 156 personas con afectaciones relacionadas con el calor. De estas atenciones, en un 60% se ha requerido la activación de una ambulancia, trasladando al afectado a un centro sanitario. El resto, un 40%, han sido atendidas por el servicio 061 Salud Responde. Un 51,6% de los afectados han sido mujeres y un 48,4% hombres. La Cruz Roja también está dando apoyo con la alerta por calor, reforzando los consejos a través de los servicios de teleasistencia.