Protección Civil pone en alerta el plan Infocat por riesgo de incendio en el Ebre

Protección Civil ha puesto en alerta el plan Infocat por riesgo de incendio en los próximos días por las altas temperaturas, la baja humedad y el viento del norte, que se prevé que sople no demasiado fuerte. La previsión es que el riesgo sea especialmente el elevado sábado y sobre todo el domingo en Terres de l'Ebre, Poniente y el Alt Empordà.

Los Agents Rurals también han activado este mismo viernes el nivel 3 del plan Alfa por peligro de incendio en 8 comarcas. Se trata del Baix Camp, el Baix Ebre, las Garrigues, la Noguera, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Segrià y la Terra Alta.

El calor de los próximos días también ha hecho que el Servei Meteorològic de Catalunya haya emitido un aviso por calor nocturno intenso, que afectará esta madrugada en el litoral central y el litoral y prelitoral norte, y de cara a la del domingo en todo el litoral y el prelitoral.

Paralelamente, también se han registrado valores elevados de ozono que pueden afectar a la población vulnerable al Camp de Tarragona, concretamente en Reus, motivo por el cual se recomienda evitar esfuerzos innecesarios en el exterior y actividades en horas de máxima exposición.