El IPC incrementa un 2,6% en Tarragona y el Ebre en julio

La variación anual del IPC ha subido cinco décimas el mes de julio en las comarcas de Tarragona y las Terres de l'Ebre, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último año el incremento es del 2,6%, mientras que en lo que llevamos de 2025 el ascenso de los precios ha sido de un 2,2%.

Los productos que más se han encarecido en las comarcas tarraconenses en el último año son las bebidas alcohólicas y el tabaco (3,9%) y los alimentos (3,5%) y sobre todo han incrementado los precios de la vivienda y los suministros, que son un 6,3% más caros que en julio de 2024. Los restaurantes y hoteles también se han encarecido un 4,7%. Sólo el transporte se ha abaratado un 1,5%, y la ropa y el calzado mantienen los precios.