Adif estrena plataformas para facilitar el acceso a viajeros en silla de ruedas

Adif Acerca ha estrenado 125 nuevas plataformas elevadoras para facilitar a viajeros en silla de ruedas la subida y bajada a los trenes, que ya están disponibles en una treintena de estaciones, entre las cuales se encuentra la del Camp de Tarragona. Se trata de un producto electromecánico nuevo y de mayores prestaciones —más fiabilidad, autonomía y maniobralidad.

En los próximos meses, y según el calendario previsto, Adif recibirá y pondrá en servicio el resto de nuevas plataformas que amplían y sustituyen las que ya se han repartido en 146 estaciones para su servicio.

Las plataformas están repartidas en los andenes de las estaciones, a disposición de los 600 asistentes de movilidad de Adif Acerca. Cuando un viajero en silla de ruedas necesita salvar la distancia o la altura entre andén y tren, el asistente sitúa la plataforma delante de la puerta y despliega una rampa para que el viajero en silla de ruedas pase a la plataforma desde la cual, una vez elevada por sistema electromecánico, pueda embarcar al tren. Redacción