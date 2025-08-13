Movilidad
Adif estrena plataformas para facilitar el acceso a viajeros en silla de ruedas
Ya están disponibles en una treintena de estaciones, entre las cuales se encuentra la del Campo de Tarragona
Adif Acerca ha estrenado 125 nuevas plataformas elevadoras para facilitar a viajeros en silla de ruedas la subida y bajada a los trenes, que ya están disponibles en una treintena de estaciones, entre las cuales se encuentra la del Camp de Tarragona. Se trata de un producto electromecánico nuevo y de mayores prestaciones —más fiabilidad, autonomía y maniobralidad.
En los próximos meses, y según el calendario previsto, Adif recibirá y pondrá en servicio el resto de nuevas plataformas que amplían y sustituyen las que ya se han repartido en 146 estaciones para su servicio.
Las plataformas están repartidas en los andenes de las estaciones, a disposición de los 600 asistentes de movilidad de Adif Acerca. Cuando un viajero en silla de ruedas necesita salvar la distancia o la altura entre andén y tren, el asistente sitúa la plataforma delante de la puerta y despliega una rampa para que el viajero en silla de ruedas pase a la plataforma desde la cual, una vez elevada por sistema electromecánico, pueda embarcar al tren. Redacción