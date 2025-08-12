Las oficinas de turismo de Tarragona y el Ebre venderán artículos confeccionados en las prisiones

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La Agencia Catalana de Turismo (ACT) y el Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) -la empresa pública del Departament de Justícia que ofrece formación, empleo e inserción laboral a internos de prisiones- han formalizado un convenio para comercializar los productos de la marca Made in CIRE a través de las oficinas de turismo. Los locales de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y las Terres de l'Ebre venderán los artículos, que incluyen productos de artesanía, textil, papelería y artículos de regalo.

El convenio tiene una vigencia de dos años, con posibilidad de prórroga. En un comunicado, la Generalitat reivindica que la iniciativa supone «un paso importante en la reinserción sociolaboral» de las personas internas en los centros penitenciarios catalanes.