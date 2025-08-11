La ola de calor llega al punto álgido con temperaturas de hasta 41 grados en el Ebre

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

La ola de calor llega este lunes a su punto álgido con temperaturas que localmente pueden alcanzar los 43 grados en la Plana de Lleida, y superar los 40 en las Terres de l'Ebre y en el Pirineo y Prepirineo leridano, informa el Servei Meteorològic de Catalunya. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido este fin de semana un total de 61 personas con afectaciones relacionadas con el calor.

Cataluña vive la segunda ola de calor este verano, por lo que Protección Civil mantiene activa la alerta Procicat por altas temperaturas. El calor muy intenso diurna y nocturna, principalmente en la mitad sur y oeste del país, se puede alargar hasta martes al atardecer.

Las comarcas del Alta Ribagorça, Baix Camp, Baix Ebre, Garrigues, Montsià, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, Priorat, Ribera d'Ebre, Segrià, Terra Alta y Urgell se encuentran en situación de peligro alto, mientras que las comarcas del Alt Camp, Alt Penedès, Alt Urgell, Anoia, Baix Penedès, Conca de Barberà, Segarra y Tarragonès se encuentran en situación de peligro moderado.

En Tarragona, las altas temperaturas este lunes se darán sobre todo en las Terres de l'Ebre, con máximas previstas esta tarde de 41 grados en Gandesa (Terra Alta), Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre) y Tortosa (Baix Ebre), y de 40 grados en Falset (Priorat), 38 en Montblanc (Conca de Barberà) o 37 en Valls (Alt Camp), según datos del Meteocat.

En cuanto a la madrugada de martes se prevé calor nocturno intenso en las comarcas de Poniente, Terres de l'Ebre y en el Baix Llobregat y Barcelonès. Martes, también siguiendo la previsión del Meteocat, se acercará una masa de aire más fresco que hará que empiece a bajar un poco la temperatura en todo el país. Se prevé calor intenso en el Segrià, Garrigues y Pla d'Urgell, desde el mediodía y hasta el anochecer.

En la provincia de Lleida, en la capital se esperan máximas de 43 grados, mientras que en Mollerussa (Pla d'Urgell) y Tremp (Pallars Jussà) los termómetros alcanzarán los 42 y en Balaguer (Noguera) y Les Borges Blanques (Garrigues), los 41.

Cataluña ha vivido la noche más cálida del verano, con temperaturas mínimas que en el centro de Barcelona no han bajado de los 28,6ºC, según el Servei Català de Meteorologia. La noche pasada la temperatura no ha descendido de los 25 ºC en tramos del litoral y de los 20 ºC en buena parte del interior.

De las 61 personas atendidas por el SEM este fin de semana, un 59% han requerido la activación de una ambulancia para el traslado en el hospital y el resto han sido atendidas por el servicio 061 Salu Respon. Un 44% de los afectados han estado mujeres y un 55% hombres.