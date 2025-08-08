Balance estival del sector de restauración en la Costa Daurada: más ocupación, pero menos gasto

La Federación de Asociaciones de Empresas de Hostelería de la Provincia de Tarragona (AEHT) asegura que el sector de la restauración de la Costa Daurada y las Tierras del Ebro sufre «un verano con altibajos» muy irregular. La actividad es alta durante los fines de semana y, en la mayoría de los municipios, hay máxima ocupación. Con respecto al resto de días, sin embargo, existe una «clara tendencia a la contención del gasto».

En el comunicado emitido, el AEHT ha hecho valoraciones de diferentes municipios del territorio. Con respecto a Cambrils, el gasto por persona ha bajado. El mes de julio ha sido complicado por los restauradores después de un buen junio marcado por Sant Joan y Sant Pere, y se prevé un buen mes de agosto con cifras altas de ocupación.

En cuanto a Salou, «se detectan comportamientos poco previsibles entre semana, pero el fin de semana se desbordan los restaurantes». A medida que pasan los días de verano, cada vez hay más turistas, pero hay «menos movimiento que el año pasado y los gastos medios son más bajas». El cliente local continúa «fiel» y «los horarios de disfrute en el restaurante se han reducido: la gente va a cenar más tarde y se marcha más bien de los establecimientos».

En la Pineda, excepto los restaurantes con marcas consolidadas —que «mantienen un buen rendimiento»-, los establecimientos tienen una «baja» con una sensación de estar viviendo un verano ligeramente inferior al anterior. El AEHT asegura que «el cliente nacional gasta menos y la clase media, cada vez más presionada económicamente, representa la base principal del consumo en la zona». El Baix Gaià sigue la misma línea, días tranquilos entre semana y mucha actividad los sábados y los domingos. Así pues, el gasto se reduce. A pesar de todo, la Federación afirma que «habrá que ver si la temporada se podrá alargar, como muchos apuntan.»

La ciudad que, a diferencia del resto, ha tenido una buena evolución con el paso de las semanas ha sido Tarragona. Los meses de junio y julio han sido muy parecidos a los vividos el verano pasado, hay una previsión muy buena del mes de agosto y en septiembre «se mantiene como un mes fuerte para la capital tarraconense».

Francesc Pintado, presidente del AEHT, explica que «todos estos datos confirman las tendencias que ya detectó Hostelería de España al final de la temporada 2024, especialmente con respecto al cliente nacional. Aunque los precios medios de los alojamientos van al alza, se percibe una clara frenada en el consumo en el destino. El turista nacional parece haber llegado a su límite: viaja, acepta pagar más por el alojamiento, pero recorta gastos en restauración y ocio».