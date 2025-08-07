Los municipios turísticos de la Costa Daurada multiplican los residuos durante los meses de verano

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los municipios turísticos de la Costa Daurada generan en dos meses de verano una cuarta parte de todos los residuos del año y, en concreto en agosto, la mayoría multiplican por dos las toneladas de desperdicios que recogen en un mes invernal cualquiera. Salou es la población donde el impacto del turismo en la generación de basura es más acusado: en agosto del año pasado se produjeron 3.985 toneladas de residuos, que son más del triple que en febrero (1.156). Sumando las de julio, suponen el 30% de los desperdicios de todo el año. Cambrils produce un 138% más de desperdicios en agosto que en febrero, y sumadas a las de julio, son exactamente una cuarta parte del cómputo anual. Las dos ciudades abren la puerta a que la tasa turística sufrague servicios como el de la basura.

La generación agregada de residuos durante los meses de julio y agosto en los cinco municipios a los que ACN ha solicitado y obtenido datos (Salou, Cambrils, Mont-roig del Camp, el Vendrell y Vila-seca) asciende a 23.639,4 toneladas de basura, que equivalen al 25% de todo el desperdicio producido a lo largo del 2025. Es decir, una de cada cuatro toneladas de residuos anuales se recogen en estos dos meses del año.

Con respecto al mes de agosto, el más álgido para el turismo, estas poblaciones generaron 12.202,7 toneladas, más del doble que en un mes invernal (+124%). También en julio se dobla el volumen de residuos respecto al mes de febrero (+108%).

Salou en verano: el 30% de los residuos anuales

Según datos del Idescat, Salou triplica su población en los meses de verano y eso se ve repercutido en la generación de residuos. Es el ejemplo más extremo de los cinco casos. Durante los meses de julio y agosto de 2024, el municipio produjo casi el 30% de todos los desperdicios anuales.

Eso es 7.668,1 toneladas de basura en un mes. Si la media mensual de recogida de desperdicios es de 2.267, en julio se produjeron un 62,5% más, y en agosto, un 75,8% más. Pero si en lugar de compararlo con la media -donde pesan los valores elevados de los meses estivales-, la comparación se hace entre en agosto y un mes fuera de temporada como febrero, entonces el incremento es del 244%, es decir, más del triple de desperdicios en el pico del verano que en invierno.

De manera similar, pero no tan acusada, Cambrils es otro de los municipios más visitados durante las vacaciones de verano, en este caso con un 35% más de población estacional. Aquí, el incremento del total de residuos en agosto respecto a un febrero es el segundo más marcado de entre estas poblaciones. Concretamente, del 138% (más del doble, por lo tanto). Respecto su media mensual de generación de desperdicios, agosto la supera en un 60%. Y en julio, en un 46%.

Este incremento vinculado al turismo también es evidente si se comparan las cifras del 2024 con las del 2020, en plena pandemia de la COVID-19 y con las consiguientes restricciones. En el caso de Salou en 2024 se generaron 27.202,484 toneladas, mientras que el 2020 fueron 15.745,715. Lo mismo pasa en Cambrils con 20.319,803 el 2024 y 16.788,874 en 2020.

Mont-roig , Vila-seca y el Vendrell

Respecto a Mont-roig del Camp (dónde se encuentra la urbanización de Miami Platja), el incremento en agosto respecto del mes de febrero es de un 122%, es decir que también se más que duplica. Como en Cambrils, lo que ambos municipios generan de residuos en verano es una cuarta parte de todo el año. Mont-roig, de hecho, después de Salou, es el segundo municipio con más crecimiento poblacional de temporada, con un 62% más visitantes (22.291) que residentes (13.682).

En Vila-seca está el núcleo de playa de la Pineda y tiene un 26% de población estacional, como el Vendrell, donde hay Coma-ruga, el peso del verano no es tan acusado, aunque es más del 22% del total anual en ambos casos. Lo que se observa en el primero de los dos, como hecho diferencial con el resto, es que agosto es uno más sustancialmente más fuerte que en julio, al menos en cuanto al incremento de residuos: la subida en agosto respecto la media mensual municipal es de un 46%, y, en cambio, un 27% en el caso de julio. Con respecto a la comparativa entre agosto con el mes de febrero, en este caso queda lejos de duplicarlo, a pesar de un aumento importante de un 74%.

En el Vendrell, este incremento todavía es menor (+55%), y la variación respecto a la media en los meses de julio y agosto supera por poco el 30%. En este sentido, es de todos los municipios analizados lo que ofrece un aumento menos marcado de la generación de residuos en verano con respecto al resto del año.

Los municipios se adaptan

Los municipios de la Costa Daurada contemplan en los contratos de la basura estos picos de trabajo estival. La concejala de Gestión de Residuos de Salou, Elena Zhukova, señala que el acuerdo con las empresas «ya prevé estas subidas de visitantes» y hacen una planificación «estacional». Dividen el año en función de la llegada de turistas: «Hay tres temporalidades muy marcadas», explica el técnico de residuos de Salou, Jordi Badell, a ACN.

Concretamente, hay temporada baja de noviembre a marzo; media que engloba abril, mayo y octubre; y la temporada alta que es de junio a septiembre y los quince días en torno a Semana Santa. «Cada una de estas tres temporalidades tiene más o menos medios de recogida de basura, de frecuencia de intervenciones o de vaciado de papeleras», señala Badell.

En Cambrils, el concejal de Obra Pública y presidente de Secomsa Cambrils, José Ángel Garcia, indica que en verano se pone un «refuerzo» y se contrata más personal para hacer frente al aumento de residuos. En la población del Baix Camp la plantilla se incrementa en dieciséis personas.

Este crecimiento de residuos también afecta a Secomsa, la empresa de capital público que gestiona la basura en la comarca. Tal como adelantó ACN, Secomsa está ampliando las plantas de tratamiento de Botarell para poder asumir las puntas estivales de residuos que se generan en el territorio gracias a los fondos NextGeneration de la UE.

Preocupación por la recogida selectiva

Una de las preocupaciones de los municipios es la recogida selectiva. La Unión Europea ha establecido los porcentajes obligatorios de reciclaje: 55% para el 2025, 60% para el 2030 y 65% para el 2035. En 2024, la recogida selectiva en Salou y en Cambrils no llegaba ni al 50%. «Si no reciclas, el coste de incineración cada vez será más alto», recuerda el concejal de Medio Ambiente de Salou, Enrique Arce.

Tanto Salou como Cambrils comentan que los turistas acostumbran a relajarse más a la hora de reciclar. En Cambrils iniciaron una prueba para hacer el puerta a puerta en el Molí de la Torre y en Vilafortuny, pero el Ayuntamiento acabó haciendo marcha atrás ante las quejas de los vecinos. «No ha tenido mucha aceptación», valora el concejal mientras señala que en un futuro todavía no saben si se volverá a implantar.

Desde Salou, hace casi treinta años que los hoteles funcionan con un sistema de puerta a puerta y ahora lo han empezado a implantar en los locales comerciales. Se recogen selectivamente todas las fracciones excepto los residuos, que los establecimientos los tienen que depositar directamente en los contenedores que hay en la vía pública. En este caso, por ejemplo, la materia orgánica de los hoteles contiene menos impurezas que la de los contenedores, cosa que evidencia que hacen mejor la recogida selectiva, según remarcan desde el ayuntamiento salouense.

En Salou todavía no han hecho ninguna prueba de puerta a puerta domiciliaria. El técnico de residuos comenta que en zonas «de menos densidad, en viviendas unifamiliares» quizás se podría implementar a la larga. De momento, el próximo año cerrarán los contenedores de la orgánica y para usarlos habrá que identificarse.

Pagar la basura con la tasa turística

Otra cuestión que tienen sobre la mesa es quien paga la gestión de los desperdicios. La UE fijó en 2022 que toda la infraestructura relacionada con la recogida de la basura se tenía que pagar íntegramente con la tasa de la basura: desde los contenedores, hasta el uso de incineradores y vertederos, pasado por la recogida o los costes de tratamiento. Por eso, la mayoría de municipios los últimos dos años han subido este importe de manera exponencial.

Los equipos de gobierno de Salou y de Cambrils abren la puerta a que este sobrecoste se sufrague a través de la tasa turística, gestionada desde los municipios. «El turista tiene que ser solidario con el destino, con Salou, y la tasa turística puede ir destinada a este servicio», argumenta la concejala de Gestión de Residuos.

Desde Cambrils también lo ven con buenos ojos, pero avisan de que hoy por hoy eso no es legal. Arce también apunta que en el municipio del Baix Camp sobre todo hay segundas residencias, «eso implica que mucha gente está pagando la tasa todo el año, pero no reside aquí», observa. Y, por lo tanto, no generan residuos. «En principio es positivo», añade.