Los municipios de Tarragona donde más sube el alquiler: se encuentran entre los primeros de Cataluña

Los precios del alquiler han experimentado una subida significativa durante el último año en varios municipios de la demarcación de Tarragona, según datos publicados por el portal inmobiliario Fotocasa. Cambrils y Tarragona capital destacan como dos de las localidades catalanas donde más ha incrementado el precio del alquiler.

En concreto, Cambrils ha registrado un aumento del 12,9% interanual, mientras que Tarragona ciudad ha visto como sus alquileres han subido un 9,9% respeto a julio del año pasado. Estas cifras sitúan ambos municipios dentro del grupo de 10 ciudades catalanas con los incrementos más elevados de alquiler.

A pesar de estas subidas, el precio por metro cuadrado en Tarragona capital (11,23 €/m²) y a Cambrils (11,48 €/m²) sigue siendo muy inferior al de municipios como Barcelona ciudad (23,42 €/m²) o Castelldefels (21,24 €/m²). Por el contrario, Salou y Tortosa han experimentado descensos del 4,7% y el 10%, respectivamente, situándose entre las pocas ciudades catalanas donde el alquiler se ha abaratado este año. Tortosa es, de hecho, el municipio con el precio más bajo de la provincia, con 7,75 €/m².

Con respecto a la media provincial, Tarragona se sitúa en 10,68 €/m² en el mes, con un incremento interanual del 7,7%, por debajo de las otras demarcaciones catalanas: Barcelona (15,6%), Lleida (15,6%) y Gerona (2,7%).

Los expertos apuntan a una escasez de oferta y una demanda creciente como principales causas del encarecimiento generalizado de los alquileres. «Este incremento sostenido de precios está teniendo un impacto directo en la economía de muchas familias», ha asegurado María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.