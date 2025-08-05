La Diputación de Tarragona abre dos líneas de ayudas para potenciar polígonos y clubs deportivos

Polígonos de actividad económica (PAE) y clubs deportivos, dos protagonistas bien diferenciados a primera vista, pero unidos porque «comparten el mismo objetivo de dinamizar la actividad en la demarcación» destacó el vicepresidente primero de la Diputación de Tarragona, Rubén Viñuales. El también alcalde de Tarragona, de la mano del diputado de Promoción Económica y Empleo y alcalde de Salou, Pere Granados, presentaron ayer dos líneas de ayudas por impulsar estos protagonistas.

Con respecto a la convocatoria de subvenciones para entes locales por la mejora de polígonos de actividad económica, se dirige a ayuntamientos, EMDs, sus entes instrumentales o dependientes y otros entes públicos asociativos (mancomunidades y consorcios). Dotadas con un importe total de 2 millones de euros para el periodo 2025-2026, benefician los municipios, las empresas y los agentes del territorio. En este sentido, se pretende favorecer el crecimiento empresarial, la sostenibilidad ambiental, atraer nuevas oportunidades de negocio y generar empleo de calidad. En concreto, las líneas de apoyo tienen como finalidad la mejora de los polígonos o bien estudios de viabilidad para que se hagan de nuevos.

En el caso de Tarragona, la ciudad se podría beneficiar de esta subvención para las obras de rehabilitación del firme de la carretera del polígono industrial Francolí, que ahora se encuentran en fase de licitación.

Las solicitudes ya están abiertas, y el plazo para pedirlas finaliza el 30 de septiembre. La subvención puede variar entre el 50% y el 85% del presupuesto elegible, en función del tramo de población, y con un importe máximo de 50.000 euros (mejora) y de 10.000 euros (desarrollo).