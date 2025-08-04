Endurecen la normativa de pesca recreativa en aguas interiores en el litoral tarraconense y ebrense

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La normativa que regula la práctica de la pesca recreativa en aguas interiores de la costa de Barcelona, Tarragona y las Terres de l'Ebre se endurecerá a partir del mes de septiembre, una vez se apruebe la nueva regulación que el Departament d'Agricultura ha sometido a información pública.

Siguiendo el mismo modelo en vigor desde 2024 en el litoral gerundense, la nueva normativa para los próximos dos años establecerá cuotas diarias y tallas mínimas para 44 especies. También vedas biológicas en una decena de casos. Consciente de que pueden ser medidas impopulares, el director general de Política Marítima y Pesca Sostenible, Antoni Espanya, ha defendido en declaraciones a ACN la necesidad de regular un sector que captura mil toneladas de pescado y mueve 65 millones de euros al año.

La nueva normativa, que estará vigente entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2027, actualiza el decreto del año 1995 con el que se regulaba la práctica de la pesca recreativa y quiere dar cumplimiento también a los requerimientos de la Comisión Europea para ordenar el sector. Entre las novedades, se encuentra la rebaja de diez a cinco kilos de la cantidad de pescado que los pescadores recreativos de aguas interiores pueden capturar diariamente para autoconsumo.

Esta cifra equipara el límite máximo de capturas para autoconsumo, con las embarcaciones que pescan en aguas exteriores, que son objeto de regulación y titularidad estatal. Las aguas interiores, competencia de la Generalitat, se sitúan entre las concavidades de la costa: en el caso de Barcelona, la línea entre Arenys de Mar y Barcelona; en Tarragona y la costa del Ebre, entre el cap de Salou hasta Alcanar.

Adicionalmente, incorpora la regulación de capturas de una lista de 44 especies, las más conocidas y apreciadas entre los pescadores recreativos. A modo de ejemplo, permitirá pescar un máximo diario de siete oradas de 30 centímetros de talla mínima, tres lubinas de 40 centímetros, dos meros de 50 centímetros, quince sepias de 12 centímetros o diez calamares de 18. Según observa España, la idea es garantizar que estas especies puedan ser capturadas cuando ya sean reproductivamente aptas.

Además, se establecen diferentes periodo de veda biológica para una decena de especies , que en el caso de la costa barcelonesa y tarraconense se irán sucediendo en el tiempo, para «proteger la época de reproducción y alevinatge». En el caso de la lubina y el corvallo de arena será un mes. Para el mero se alargará un mes y medio. Pulpo de roca, corvallo de roca, oblada y gallo de san Pere tendrán dos meses de paro y tres la palomida así como la círvia. En cambio, la veda del dorado se alargará siete meses y medio.

La normativa afectará tanto a los pescadores recreativos en embarcaciones como aquellos que lo hacen con cañas desde la costa o los que practican la pesca submarina. En este último caso, se eliminará el requisito de tener que presentar anualmente un certificado médico que acredite la condición física del titular de licencia como apta para la actividad, que se sustituirá por una declaración responsable de salud, como en la práctica del submarinismo con equipos autónomos.

Las medidas parten de la valoración actual de los stocks pesqueros que efectúa el Instituto Catalán de Investigación para la Gobernanza del Mar (ICATMAR) y es fruto de la puesta en marcha de la Mesa de Congestión de la Pesca Recreativa en el 2023, que dio lugar a la primera regulación en la costa gerundense el septiembre del año pasado y que ahora se extiende a la barcelonesa, tarraconense y ebrense. En este organismo están presentes representantes de los pescadores, tanto en superficie como subacuáticos, la misma administración a través de ICATMAR y entidades ambientalistas como WWF. Se irá actualizando cada dos años en el marco del llamado mecanismo de gobernanza basado en la cogestión.

Durante los últimos años, además, la Mesa ha impulsado una recogida de datos masiva entre el sector recreativo, con 40.000 encuestas telemáticas y 8.000 a pie de territorio para disponer de datos sobre prácticas y capturas. España subraya que, en estos momentos, los 53.000 pescadores recreativos registrados en Cataluña sacan del mar 1.000 toneladas de pescado y mueve unos 65 millones de euros anuales, por las 19.300 toneladas y 90 millones de euros de la pesca profesional.

Jubilados y tecnológicamente bien preparados

«Tenemos que tener en cuenta que cada vez hay más gente, jubilada o personas que la tienen simplemente como su afición», apunta el director general. Señala que, en algunos casos, incluso, algunos de estos pescadores recreativos tienen una «capacidad de pesca superior» a la de los profesionales y tecnológicamente van mejor equipados.

A pesar de asegurar que la Comisión Europea no vería todavía como una «preocupación importante» el impacto de esta actividad sobre los recursos pesqueros, España entiende que «cada vez hay más presión en el mar por la pesca recreativa y las capturas ya son una vigésima parte de la pesca profesional». «En un momento u otro se tenía que regular», precisa. Será un primer paso en la dirección que ya marca Bruselas, según ha adelantado, de aprobar una normativa que obligue también a los pescadores recreativos a «declarar» las capturas efectuadas, tal como ya hacen actualmente a los profesionales.

«Somos conscientes de que puede ser una medida impopular», admite España, asumiendo que los pescadores no encajarán bien la aprobación de una nueva normativa que limita su actividad, como ya pasó en la costa gerundense en un primer momento, según recuerda España. Entonces el Departamento recibió más de un centenar de alegaciones de asociaciones y pescadores. En el caso de la costa barcelonesa, tarraconense y ebrense, la regulación se encuentra todavía en fase de exposición pública y se pueden presentar alegaciones hasta el próximo 11 de agosto.

Futura declaración de capturas

El director general, que ha asumido el compromiso de mejorarla, precisa que se trata de una normativa que tendrá un alcance temporal de dos años, después de los cuales se tendrá que revisar y «ir afinando» en el marco de la Mesa de Cogestión, a la luz de nuevos datos sobre los stocks así como de las posibles nuevas limitaciones legales que acabe introduciendo la Unión Europea. «Pero también ojo transmitir un mensaje que es una primera regulación, que lo que queremos es mejorarla de la mano de los propios representantes de los pescadores recreativos y de la ciencia y de las organizaciones ambientalistas. Pero lo que también todo el mundo tiene que tener claro es que en un momento u otro eso se tenía que regular», ha insistido.

Para hacerla efectiva al mar, sin embargo, el Departament d'Agricultura ya prevé un incremento de la actividad de inspección y, muy posiblemente, del número de multas y sanciones impuestas a los pescadores que no la respeten. En estos casos, cuentan con el despliegue de las nuevas unidades marítimas tanto de los Mossos d'Esquadra y los Agentes Rurales, que aparte de efectivos terrestres disponen también de embarcaciones marítimas para patrullar la costa, así como de los inspectores propios y de los efectivos del Seprona de la Guàrdia Civil.