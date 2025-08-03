Bandera roja en varias playas tarraconenses por el mal estado del mar

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El fuerte oleaje y el mal estado del mar está provocando el cierre de cinco playas de la costa tarraconense y que ondee la bandera amarilla en 40 de playas más de la Costa Dorada este domingo por la tarde.

La mayoría de las playas donde ondea la bandera roja —y que, por lo tanto, queda prohibido el baño— están situadas en la ciudad de Tarragona. Estas son la playa de los Capellans, la playa del Miracle, la playa de l'Arrabassada y la playa de la Savinosa.

Además, otra playa en Calafell también ha colgado la bandera roja. Se trata de la playa de Segur, en este caso por el fuerte oleaje. Protección Civil ha explicado la situación en su cuenta de X, pidiendo prudencia.

«Hoy domingo, en muchas playas de la Costa Dorada ondea bandera amarilla por viento del suelo en mar. Hay peligro con flotadores y similares, ya que pueden provocar dificultades a las personas para salir del agua y ser arrastrados mar adentro», se detalla en un tuit.

«También hay bandera roja (prohibido el baño) en algunas playas, como l'Arrabassada y la Savinosa de Tarragona por fuerte viento de ábrego que provoca corrientes marítimas,» añadía en una réplica.