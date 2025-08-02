Complicaciones en las carreteras de Tarragona en la operación salida de agosto

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La mañana de este sábado 2 de agosto se ha iniciado con varias incidencias viales que afectan de lleno a la movilidad en la provincia de Tarragona, en el marco de la operación salida de verano. Les principales retenciones se concentran en la AP-7 y en la N-340, dos de las arterias viales más transitadas durante los fines de semana de agosto.

Según el Servicio Catalán de Tráfico, en la AP-7 se registran congestiones en dirección sur, especialmente en el tramo comprendido entre Castellví de Rosanes y Tarragona, donde el tráfico es muy denso y con paradas intermitentes.

También hay circulación complicada entre Castellbisbal y el Papiol, así como al enlace de la A-2 con la AP-7 a la altura de Martorell, todos ellos puntos habituales de atasco en dirección hacia la Costa Daurada.

En el interior de la provincia, el tramo de la AP-7 entre l'Ametlla de Mar y Castellón presenta también retenciones importantes, afectando a la movilidad entre las Terres de l'Ebre y la Comunidad Valenciana.

Además, la N-340 registra paradas a la altura del Vendrell, especialmente en las entradas y salidas del municipio. También se registran retenciones en la N-240, a la altura de Montblanc en dirección Valls.