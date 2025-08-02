Diari Més

Tráfico

Complicaciones en las carreteras de Tarragona en la operación salida de agosto

Retenciones destacadas en la AP-7 entre Castellví de Rosanes y la Ametlla de Mar, y paradas en la N-340 en el Vendrell, en plena hora punta del sábado por la mañana

Imagen de las retenciones este sábado por la mañana

Imagen de las retenciones este sábado por la mañanaTráfico

Marta Omella
Publicado por
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creado:

Actualizado:

La mañana de este sábado 2 de agosto se ha iniciado con varias incidencias viales que afectan de lleno a la movilidad en la provincia de Tarragona, en el marco de la operación salida de verano. Les principales retenciones se concentran en la AP-7 y en la N-340, dos de las arterias viales más transitadas durante los fines de semana de agosto.

Según el Servicio Catalán de Tráfico, en la AP-7 se registran congestiones en dirección sur, especialmente en el tramo comprendido entre Castellví de Rosanes y Tarragona, donde el tráfico es muy denso y con paradas intermitentes.

También hay circulación complicada entre Castellbisbal y el Papiol, así como al enlace de la A-2 con la AP-7 a la altura de Martorell, todos ellos puntos habituales de atasco en dirección hacia la Costa Daurada.

En el interior de la provincia, el tramo de la AP-7 entre l'Ametlla de Mar y Castellón presenta también retenciones importantes, afectando a la movilidad entre las Terres de l'Ebre y la Comunidad Valenciana. 

Además, la N-340 registra paradas a la altura del Vendrell, especialmente en las entradas y salidas del municipio. También se registran retenciones en la N-240, a la altura de Montblanc en dirección Valls.

tracking