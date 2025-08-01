Los muertos en las carreteras tarraconenses suben a 22 en los primeros siete meses de 2025

Trabajadores de carreteras del estado, en el accidente mortal de un motorista en la T-310 en Montbrió.ACN

Un total de 22 personas han perdido la vida en las carreteras tarraconenses en accidentes mortales desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2025, según el Servei Català de Trànsit (SCT). Se trata de 3 muertos más respecto el mismo periodo del año pasado. La comarca que ha registrado a más víctimas hasta ahora es el Baix Camp (5).

En Cataluña, el número de víctimas asciende a 87 personas en 81 accidentes mortales en la red vial interurbana de Cataluña durante las primeros siete meses del año. Estos datos suponen un 6% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando perdieron la vida 82 personas en 74 siniestros.

Balance siniestralidad hasta julio 2025.SCT

Por otra parte, se han registrado 465 heridos graves, doce menos que en el mismo periodo de 2024. Les víctimas de colectivos vulnerables han representado el 42,5% del total. En concreto, 27 eran motoristas, 7 peatones y 3 ciclistas. El mes de julio ha sido el peor de todo el año con 18 personas finadas y Lleida ha registrado un repunte de la accidentalidad, con 10 víctimas mortals.

De las 87 víctimas mortales de este 2025, 69 eran hombres y 18, mujeres. Con respecto a los heridos graves, la proporción es similar, en la que el 76% son hombres y el 24%, mujeres.

Los finados correspondientes colectivos vulnerables han representado el 42,5% del total. En concreto, 27 eran motoristas, 7 peatones y 3 ciclistas. Los motoristas muertos han sido los más numerosos (27), uno menos que el año pasado, y suponen el 31% del total de víctimas. Con respecto a peatones y ciclistas, han perdido la vida uno más y dos más que en los siete primeros meses de 2024.

En este sentido, Trànsit ha hecho un llamamiento a motoristas, peatones y ciclistas a tener más percepción del riesgo y conciencia de su fragilidad. También ha pedido al resto de usuarios, respeto y prudencia para reducir a las víctimas de estos colectivos. El resto de finados viajaban en turismo (37), camión (7) y furgoneta (4).

Por tipologías, de los 81 siniestros mortales, 26 han sido accidentes simples, 20 choques frontales, 13 colisiones laterales, 8 persecuciones y 7 atropellos.

Las carreteras que han acumulado más muertos son la AP-7 (10), la A-2 (6) y la C-58 (6), aunque, en general, se ha mantenido la dispersión en la siniestralidad de la red vial. La C-12 y la N-II han registrado este año 4 muertos cada una y la C-25, C-31 y C-16, 3 respectivamente.

La franja de edad que ha aglutinado más finados ha sido la de 55 a 64 años (19), aunque se mantiene la tendencia este año de más siniestralidad en las franjas de edad por debajo de los 35 años. Así, hasta el 31 de julio, 31 menores de 35 años han perdido la vida en las carreteras, el 35% del total de muertos. En concreto, ha habido 14 muertos de 15 a 24 años, 14 más de 25 a 34 años y también 2 de 0 a 14 años. Por otra parte, entre los 35 y los 54 años han perdido la vida 25 personas, y 12 más a partir de los 65 años.

Además, un total de 42 accidentes mortales han tenido lugar en día laborable y el resto, 45, en fin de semana, festivo o víspera de festivo. El viernes es el día que ha acumulado más víctimas mortales (18).

Hasta el 31 de julio 38 personas han perdido la vida en las carreteras de la demarcación de Barcelona, una más que en 2024. En este territorio han muerto 17 de los 27 motoristas. El Vallès Occidental (7) y Osona (6) han sido las comarcas que han sumado más finados. Con respecto a Tarragona, con 22 muertos este año, ha anotado 3 muertos más respecto del mismo periodo del año pasado. La comarca que ha registrado a más víctimas hasta ahora es el Baix Camp (5). A su vez, Girona ha sido la única demarcación en que ha bajado la mortalidad, con 8 personas que han perdido la vida, 4 menos que en el mismo periodo del año pasado. La mitad de estas se han producido en la comarca de la Selva (4).

Repunte de la siniestralidad en Lleida

En la demarcación de Lleida 19 personas han muerto en las carreteras desde principio de año, cinco más que en el mismo ejercicio de 2024. Este aumento se debe, sobre todo a los datos de este mes de julio, en que se ha registrado un repunte de la siniestralidad en este territorio con 10 víctimas mortales.

Con el objetivo de revertir este incremento de la mortalidad, Trànsit ha activado varias medidas para contener la accidentalidad mortal y reforzar la seguridad vial. Por una parte, se han instalado los cuatro radares en remolque que tiene Trànsit en tramos especialmente sensibles de las carreteras leridanas, para controlar la velocidad y reducir conductas de riesgo. También se ha incrementado la vigilancia por parte de los Mossos, con más presencia policial en puntos estratégicos de la red vial.

Trànsit ha recordado que en la actual época del año la movilidad es elevada y ha hecho un llamamiento a la prudencia en todos los desplazamientos para lo que resta de verano. Al mismo tiempo ha pedido a los conductores máxima atención en el volante, evitar distracciones con el móvil y respetar los límites de velocidad.