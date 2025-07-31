Tarragona se vuelca con la fiesta de celebración del acceso al trono del Rey Mohammed VI

Foto de familia de las autoridades con la cónsul de Marruecos en Tarragona, Ikram Chahine.Diario Más

Representantes de la sociedad civil tarraconense y numerosas autoridades de la demarcación participaron ayer en la fiesta de celebración del acceso al trono del Rey de Marruecos Mohammed VI. El acontecimiento estaba organizado por el consulat de Marruecos, con el objetivo de «reforzar vínculos y compartir los valores de progreso, convivencia y paz», expresó a la Cónsul, Ikram Chahine. «Viva la convivencia entre los pueblos», exclamó.

La fiesta de acceso al trono del Rey de Marruecos tiene una «carga emocional profunda y es un lazo de unión con nuestra patria», recalcó Chahine, que agradeció la presencia de las autoridades al acontecimiento. Acto seguido, el alcalde de Vila-seca, Pere Segura, puso en valor la comunidad marroquí del municipio, que «potencia el tejido económico y social». Además, Segura recalcó que «tenemos la voluntad compartida de construir comunidad», y destacó el «respeto mutuo» como pilar para «avanzar juntos en un mundo cada día más complejo».

En el acto también estuvieron presentes el presidente del Puerto, Santi Castellà; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales; la delegada del gobierno de la Generalitat, Lucía López; varios diputados, autoridades policiales y numerosos empresarios de la demarcación, entre otros.

Cultura y gastronomía

La fiesta tuvo el objetivo de mostrar y compartir la cultura y gastronomía del pueblo de Marruecos. Durante toda la gala, hubo actuaciones musicales y una amplia oferta gastronómica con los platos típicos de la gastronomía del país.