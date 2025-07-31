Mont-roig del Camp, uno de los tres puntos turísticos de España con más pernoctaciones

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El número de usuarios en campings y pisos turísticos alcanzó un junio de récord, con 653.045 y 156.393 viajeros, según datos provisionales del INE. Se trata de valores máximos de las dos series históricas, que se remontan al 1999 y 2000, respectivamente.

Los viajeros en campings se incrementaron un 11,9% con respecto a junio del 2024 y los de alojamientos turísticos uno 28,7%. Ambos sumaron el 90% del total de huéspedes en alojamientos extrahoteleros en junio, que fue de 907.618, un 10,2% más en comparación con el año pasado. En cambio, los visitantes en albergues cayeron un 20,3% (38.464) y en turismo rural un 3,6% (49.716). Las pernoctaciones también fijaron un récord en un sexto mes del año con un total de 4.056.013, un 16,9% interanual más.

Los campings y los pisos turísticos también fueron los únicos alojamientos que registraron valores positivos en las pernoctaciones, con subidas del 18,5% (3.101.563) y del 17,3% (736.839), respectivamente. Por el contrario, los albergues experimentaron un descenso del 15,4% (93.019) y del 8,9% en alojamientos de turismo rural (124.592).

En cuanto a la estancia media, el turismo rural y los albergues subieron en comparación con junio del 2024. En los primeros alojamientos se pasó de 2,22 días en 2,51 y en los segundos de 2,28 a 2,42. También los viajeros en campings la ampliaron levemente, de 4,42 a 4,68 días. En cambio, los usuarios de pisos turísticos acortaron la estancia, de 5,17 días en 4,71.

Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido para los usuarios de los campings del estado español, donde se notificaron más de 1,4 millones de pernoctaciones. Los puntos turísticos con más pernoctaciones del Estado fueron Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Mont-roig del Camp (Baix Camp) y Benidorm.

En el conjunto del Estado, las pernoctaciones turísticas extrahoteleras aumentaron un 8% en junio respecto del mismo periodo del 2024, superando los 15,1 millones. Se incrementaron en los campings (11,2%), en el turismo rural (9,6%) y en los pisos turísticos (6,9%), pero retrocedieron en los albergues un 5,2%.