Una dieta rica en especies vegetales y animales variadas favorece más esperanza de vida

Una dieta variada y rica en diferentes especies vegetales y animales puede tener un papel clave en la prevención de enfermedades crónicas y en una mayor longevidad, según una investigación de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV).

El estudio, publicado en la revista 'Science of the Total Environment', analiza los hábitos alimentarios y diferentes parámetros de salud de más de 7.200 personas de entre 60 y 80 años con elevado riesgo cardiovascular, y concluye que aquellos que consumían una diversidad mayor de especies presentaban un riesgo significativamente menor de morir por cualquier causa.

Según la investigación, por cada especie adicional consumida de manera regular, el riesgo de mortalidad general se redujo en un 9%, el de enfermedad cardiovascular en un 7% y el de cáncer en un 8%.

«No sólo es importante el tipo de alimentos que comemos, sino también la variedad de especies que incluimos en la dieta. Una alimentación más biodiversa se asocia con una mejor salud y más longevidad», ha explicado la investigadora del IISPV y autora principal del estudio, Sangeetha Shyam.

Los resultados también indican que esta asociación entre biodiversidad de la dieta y mortalidad era independiente de la calidad nutricional de la dieta consumida por los participantes.

Por ejemplo, no todos los que tenían una buena adherencia a la dieta mediterránea tenían una dieta altamente diversa, y viceversa.

Los mecanismos que pueden explicar estas asociaciones no tienen una argumentación científica clara todavía, pero los investigadores señalan como probable el hecho de que las dietas altamente ricas en especies animales y/o vegetales pueden contener una gama más amplia de nutrientes y compuestos beneficiosos, además de favorecer una microbiota intestinal más saludable.