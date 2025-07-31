El campus de Vila-seca y del edificio E3 de Sescelades ya lucen placas solares

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Universidad Rovira i Virgili sigue avanzando en la instalación de plantas fotovoltaicas en sus edificios y actualmente se está completando una nueva fase. Concretamente, ya hace algunas semanas que se ha terminado la colocación de placas solares en los tejados del campus de Vila-seca y del edificio E3 de la campus Sescelades, de manera que ya producen energía, tal como harán próximamente las que se acaban de instalar en las facultades de Química y Enología, también en Sescelades.

Estas tres plantas fotovoltaicas suponen más de 500.000 kWh anuales, que se añaden a los más de 900.000 que producen el resto de plantas ya instaladas. Todo representa en torno al 10% del consumo total de energía de la URV. De hecho, hay plantas a la mayoría de edificios de todos los campus: Cataluña, Terres de l'Ebre, Vila-seca, Sescelades y Bellissens.

La siguiente fase, prevista para el 2026, implica la instalación de placas en las cubiertas de los edificios en obras, como es el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, y en la bodega experimental de Mas dels Frares, en la que se aprovechará para hacer unas actuaciones de reforma necesarias. Cuando todo lo que está previsto se acabe ejecutando y funcione a pleno rendimiento, se calcula que la energía producida por las plantas fotovoltaicas supondrá en 2027 en torno al 20% del consumo total de la universidad.

La URV trabaja en el ahorro y la eficiencia energética y en las dos últimas décadas ha reducido en más del 40% el consumo eléctrico por metro cuadrado de edificios. El objetivo para el 2030 es reducirlo un 50% y, a la vez, eliminar completamente el consumo de gas natural y otros combustibles fósiles sustituyendo las calderas de gas por otros sistemas de generación de calor. Desde el año 2018 la totalidad de la electricidad que consume la Universidad es de origen renovable certificado.