Paneque confía en que los proyectos constructivos del tramo entre Reus y Tarragona del tranvía se liciten en el 2027
La consellera espera «reconducir» el rechazo de Cornudella de Montsant de formar parte del futuro parque natural de Prades
La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, confía en que los proyectos constructivos de la segunda fase del tranvía del Camp de Tarragona, del tramo entre Reus y Tarragona, estén terminados en el 2026 con el fin de poder licitarlos en el 2027.
Paneque ha explicado que están resolviendo las alegaciones y que prevén tener todos los informes a punto, entre ellos la declaración ambiental, en el último trimestre de este 2025.
En una visita este miércoles en el Ayuntamiento de Reus, la titular de Territori también ha afirmado que espera que se pueda «reconducir» la negativa del municipio de Cornudella de Montsant de formar parte del futuro parque natural de las montañas de Prades. «Mantenemos los mismos calendarios, la misma voluntad con respecto al parque,» ha asegurado.