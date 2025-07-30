La Diputación destina 4,3 MEUR para paliar los efectos de los fenómenos meteorológicos y situaciones excepcionales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona ha concedido 4,3 millones de euros en ayudas a 89 municipios y entidades municipales descentralizadas del Campo de Tarragona, las Tierras del Ebro y el Baix Penedès. Este apoyo económico está destinado a reparar los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos, como aguaceros, y a hacer frente a situaciones excepcionales, como problemas de abastecimiento de agua potable.

Con esta convocatoria, la Diputación colabora en un total de 176 actuaciones para restablecer bienes y servicios afectados. Entre las intervenciones más destacadas en las Terres de l'Ebre está la reparación de caminos dañados por los aguaceros en Aldover, con una aportación de 100.000 euros; el arreglo de la avenida Montsià Mar y la limpieza de desagües en Alcanar, con 100.069,69 euros; la reparación de un muro hundido y de caminos afectados por la DANA en Horta de Sant Joan, con casi 100.000 euros; y la reparación urgente del alcantarillado en la calle Verge Gràcia de Miravet, con 42.463,33 euros.

En el Campo de Tarragona y al Baix Penedès, la Diputación ha concedido ayudas para varias actuaciones. Por ejemplo, 80.873,76 euros para la reparación de la cubierta del almacén municipal, la construcción de un muro de contención y la mejora de un paso sobre el río Tortell en los Garidells; 100.000 euros para la construcción de un muro de contención y el derribo de una cañería de alcantarillado en Puigdelfí, en Perafort; 95.466,43 euros en Montblanc para el arreglo de caminos y muros afectados; 50.000 euros en el Lloar para la reparación del Camino del Torrell; 130.000 euros en Pratdip para reparaciones en el camino de la Dòvia y el colector de agua residual; y 7.060,68 euros en Bellvei para la restitución del asfaltado.

Además, varios municipios han recibido ayudas específicas para problemas de abastecimiento de agua. Así, Botarell ha recibido apoyo para el transporte de agua, Bellmunt del Priorat para una reparación urgente del servicio de agua, y la Galera para el tratamiento del agua de consumo.

En los últimos años, la Diputación ha incrementado considerablemente el presupuesto destinado a estas ayudas, que en el 2018 era de 1,2 millones de euros. El año 2024 se aumentó un 38% la partida, y este año se ha ampliado hasta los 4,3 millones de euros. Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta criterios que favorecen especialmente los municipios más pequeños y la peligrosidad de los episodios meteorológicos, así como para adaptarse a las nuevas necesidades y condiciones climáticas.