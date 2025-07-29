Francesc Simó y Benjamin Hepfer compartirán la dirección general de Basf Española

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El director del centro productivo de Basf en la Zona Franca de Barcelona, Francesc Simó, y el vicepresidente y director del centro de la Canonja (Tarragonès), Benjamin Hepfer, se dividirán las funciones de la dirección general de Basf Española.

Los dos tomarán a partir del 1 de octubre el testigo de Carles Navarro, que ha ocupado el cargo de director general durante nueve años y medio, ha señalado este lunes la compañía en un comunicado.

Hepfer pondrá su foco en el centro de producción de Tarragona, mientras que Simó se encargará del resto de centros y actividades de Basf en España, ha detallado la compañía.

Además, Simó también será el nuevo director general de Basf Portuguesa, cargo que ocupó hasta este mes de junio la brasileña Renata Martins.

Este relevo forma parte del proyecto de transición regional que inició la compañía con la definición de la nueva estrategia por parte del consejero delegado de la empresa, Markus Kamieth, en septiembre de 2024, ha señalado Basf.

Su hoja de ruta tiene como principal ambición hacer de la compañía la «química preferida por los clientes para facilitar su transición verde», ha subrayado la empresa.

Simó, que hace 27 años que está vinculado a Basf, es licenciado en ciencias químicas por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, y tiene un MBA en la escuela de negocios Euncent y otro de astronomía y astrofísica por la Universidad Internacional de Valencia.

Hepfer, por su parte, es ingeniero químico por la Universidad de Mannheim (Alemania), tiene un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Coblença (Alemania) y se incorporó a Basf en 2003.