La ciencia necesita veganos y vegetarianos

Publicado por Cristina Serret

El centro tecnológico Eurecat, con sedes en Reus, Tarragona y Vila-seca entre otras ciudades, hace un llamamiento para encontrar personas que sigan una dieta vegetariana o vegana y que quieran participar como voluntarias en un estudio sobre el efecto de la suplementación de diferentes formas de vitamina B12 no procedentes de fuentes animales.

La vitamina B12 es un nutriente esencial para el buen funcionamiento de varios procesos biológicos, pero los humanos no la podemos sintetizar y lo tenemos que obtener a partir de la ingesta de alimentos, sobre todo de origen animal. Desde de Eurecat explican que cada día más personas siguen la dieta vegetariana como aparte de un patrón alimentario saludable, pero si esta no se hace de manera equilibrada, puede comportar una ingesta insuficiente de vitamina B12 y, por lo tanto, derivar en déficits nutricionales.

El estudio que se quiere poner en marcha quiere comprobar los efectos de la suplementación con las formas de vitamina B12 en el estado nutricional y la calidad de vida de los participantes. Mientras dure el estudio, todas las personas voluntarias recibirán atención médica especializada, asesoramiento nutricional a cargo de profesionales y podrán conocer mejor el estado de salud propio, especialmente con respecto a los niveles de vitamina B12, que son clave para prevenir problemas futuros.

El estudio de intervención nutricional tendrá una duración de tres meses y las personas interesadas en participar tendrán que atender a un total de ocho visitas presenciales al centro Eurecat Reus, en la avenida Universidad, 1, ubicado delante de el Hospital Universitario Sant Joan de Reus. En las visitas se hará una evaluación que incluirá parámetros antropométricos con la altura y el peso, bioquímicos mediante analíticas, y la ingesta dietética, la actividad física y la calidad de vida mediante cuestionarios. Además, se informará a los voluntarios sobre la importancia de la vitamina B12 para el buen funcionamiento del organismo.

Para más información se puede contactar con la Unidad Tecnológica de Nutrición y Salud de Eurecat mediante el correo electrónico estudis@eurecat.org o al teléfono 636 944 723, sea mediante llamada o WhatsApp.

Eurecat es el principal centro de investigación aplicada y transferencia tecnológica de Cataluña y una de las organizaciones de investigación privada mayores del sur de Europa. Tiene sedes por toda Cataluña y presencia en Madrid, Málaga y Chile.