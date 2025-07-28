Se mantienen restricciones en la Serra de Cardó-Boix y las Montañas de Tivissa-Vandellós

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

45 municipios de 5 comarcas mantendrán este martes el nivel 4 del Plan Alfa por peligro extremo de incendio, según han indicado los Agents Rurals. Aparte de esta situación, se mantendrán las restricciones a cuatro espacios naturales, como son el Cap de Creus, en el Alt Empordà, la Sierra del Albera, en el Empordà, la Serra de Cardó-Boix, en el Camp de Tarragona, y las Montañas de Tivissa-Vandellós, también en el Camp de Tarragona.

En el Empordà, este lunes se han cerrado los accesos a los dos espacios naturales de este ámbito por el riesgo «extremo» de incendio forestal tanto por la fuerte tramontana que soplaba como por una vegetación seca. En el sur del país, los dos parques naturales están cerrados desde el domingo.