Carrefour revoluciona la compra de verano: patina por el súper con la nueva “Roller-Hour”

Este verano, Carrefour invita a sus clientes a vivir una experiencia única e inédita: hacer la compra... sobre patines. Hasta el 31 de agosto, todos los hipermercados de la cadena en España, incluido el de Tarragona, celebran diariamente la iniciativa “Roller-Hour” entre las 16.30h y las 17.30h, una hora diaria para comprar patinando.

Con esta propuesta veraniega y llena de nostalgia, Carrefour recupera una imagen icónica de su pasado: los empleados desplazándose en patines por los pasillos, símbolo de agilidad y modernidad durante los primeros años del modelo híper en España. Ahora, esta vivencia se pone a disposición de los consumidores, que podrán redescubrir el espacio del hipermercado de una manera divertida, diferente y cargada de emoción.

La campaña, enmarcada dentro del éxito viral de #ElHíperEstáDeModa, ha sido amplificada por influencers destacados como Jorge Cyrus, Jorge Javier Vázquez, Curly Azahara, Borja González y Xurxo Carreño, que han compartido su propia experiencia sobre ruedas. La respuesta a las redes sociales ha sido masiva, con centenares de usuarios rememorando anécdotas de su infancia y expresando su deseo de participar en la iniciativa.

«Con Roller-Hour recuperamos una imagen muy reconocible de nuestros orígenes en España para demostrar la capacidad del hipermercado para marcar tendencia», ha afirmado Elodie Perthuisot, Directora Ejecutiva de Carrefour Espanya. «Queremos reivindicar el hipermercado como un espacio vivo que sorprende constantemente y lo hacemos con una acción que conecta generaciones y despierta emociones.»