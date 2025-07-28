Cancelan una deuda de 329.737 euros a cuatro vecinos de Tarragona en solo un mes

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Cuatro vecinos de Tarragona han logrado cancelar una deuda total de 329.737 euros. Se trata de cuatro nuevos casos de exoneración de deuda producidos en la provincia en un mes.

El primer caso es el de una mujer de Calafell que ha cancelado una deuda de 37.493 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la inversión en un negocio. Solicitó otros nuevos créditos para el crecimiento y mejora de la actividad. Desafortunadamente, empezó a no obtener rentabilidad, por lo que pidió otros nuevos créditos para intentar su reflote. Finalmente, solo tenía pérdidas, por lo que se vio en la obligación de cerrarlo pidiendo más créditos para el pago a los proveedores.

Otro vecino de Tarragona, padre de familia numerosa, acumuló una deuda de 39.098 euros. Este necesitó financiación para los gastos de alquiler. Por otra parte, también solicitó otros créditos para la compra de muebles y electrodomésticos necesarios para la vivienda. A partir de la pandemia, al deudor le redujeron las horas de trabajo, con lo que para hacer frente a los gastos familiares volvió a solicitar de nuevo otros créditos. Todo ello derivó en una situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

El tercer caso es el de un hombre al que le han perdonado una deuda de 118.696 euros. Puso en marcha un negocio, realizó una reforma del local, compró materiales y un vehículo. Desafortunadamente tuvo que cerrarlo al no generar beneficios.

Por último, una mujer que tenía una deuda de 134.450 euros es la última exonerada por el despacho. Llegó a una situación de insolvencia por un sobreendeudamiento que, unido a lo reducido de sus ingresos, le ha impedido hacer frente a los pagos corrientes.