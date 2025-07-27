El Meteocat activa la alerta por lluvias intensas en Tarragona este lunes y martes

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha emitido un aviso por intensidad de lluvia para el lunes y martes que afectará a varias comarcas tarraconenses. Según la previsión, los chubascos pueden ser localmente intensos, especialmente en el Tarragonès y el Baix Penedès.

Se prevé que el episodio de precipitación empiece la madrugada del lunes, a partir de las dos, y se alargue hasta en torno a las dos del mediodía del martes. Durante este intervalo, las precipitaciones podrían superar los 20 mm en 30 minutos.

El grado de peligro asignado es de 1 sobre 6, el más bajo dentro del sistema de avisos del Meteocat, pero suficiente para provocar incidencias puntuales, sobre todo en áreas vulnerables o si se producen chaparrones repentinos en momentos concretos del día.

Para el martes, el aviso se mantiene activo pero sólo afectará al Baix Penedès, donde todavía se podrían registrar lluvias intensas hasta al mediodía. También se mantiene en las comarcas barcelonesas del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, y el Maresme.