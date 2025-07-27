Bandera amarilla en 35 playas tarraconenses a causa del viento y la mala calidad del agua

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este domingo, 35 playas tarraconenses han colgado la bandera amarilla, alertando a los bañistas sobre las condiciones del mar. En la mayoría de los casos las causas son el viento y las corrientes marítimas, mientras que en otros se trata de la mala calidad del aire.

Uno de los municipios más afectados es Cambrils, donde la bandera amarilla ha sido izada en todas las playas a causa de los vientos y las corrientes marítimas. En la Almendra, la cala Forn, las playas Pixavaques, Sant Jordi De Alfama, del Alguer y Calafató tienen bandera amarilla por el viento de mistral.

En la playa de Calafell y la de l'Estany - Masmell del mismo municipio, la bandera amarilla se ha colgado por la mala calidad del agua, ya que las partículas en suspensión le restan limpieza y transparencia.

En Mont-roig del Camp, el oleaje por el viento afecta a las playas Cristall, Estany Gelat, Llarga, Penyals, de la Pixerota, de la Porquerola y la dels Lladres. En Salou la situación se repite en la playa de Ponent, la de los Capellans, la de los Llenguadets y Cala Font.

En Torredembarra la platja de Caladell está afectada por el viento y las corrientes marítimas, mientras que en Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant la playa de la Almadrava, el Arenas, la Punta del Riu y la del Torn están afectadas por el viento de mistral. Finalmente, en Vila-seca se ha colgado la bandera amarilla en la playa de la Pineda y la del Racó, también por vientos y corrientes marítimas.

Se recomienda a los bañistas extremar las precauciones cuando la bandera amarilla está izada, especialmente en condiciones de viento y oleaje, que pueden generar corrientes peligrosas.