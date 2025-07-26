Protección Civil valida cinco planes de autoprotección en Tarragona, destacando el del estadio del Nàstic

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Comisión de Autoprotección de la Comisión de Protección Civil de Cataluña ha homologado este viernes, 25 de julio, cinco nuevos planes de autoprotección (PAU) al Camp de Tarragona. Estas homologaciones forman parte del total de 41 aprobadas por todo el país en la sesión celebrada hoy, presidida por la directora general de Protección Civil, Marta Cassany.

Entre los planes destacados en la demarcación hay el del centro comercial Decathlon Tarragona, así como el del Nou Estadi Costa Dorada, sede del Gimnástico de Tarragona. También se han validado las medidas de autoprotección para subestaciones eléctricas de alta tensión en Montblanc y l'Espluga de Francolí, y un establecimiento afectado por la normativa Seveso situado en Tarragona (Euroenergo España S.L).

Estas aprobaciones forman parte del proceso mensual de revisión y validación de los PAU por parte de la Dirección General de Protección Civil, en la que se evalúa si las instalaciones, empresas o actividades cumplen con los protocolos establecidos para prevenir y responder ante situaciones de emergencia.

Cuatro PAU no superan la homologación en el Camp de Tarragona

Por otra parte, cuatro planes de autoprotección de la demarcación no han sido homologados en esta misma sesión a causa de deficiencias técnicas o carencias en los medios previstos. Según Protección Civil, los promotores de los PAU recibirán un informe técnico detallado con los aspectos que hay que corregir, y se hará seguimiento para garantizar la mejora en los próximos meses.

Con estos datos, el total de planes homologados este 2025 en Cataluña se acerca en los 260. La mayoría de los PAU aprobados corresponden en la veguería de Barcelona, que ha registrado 31 en esta sesión, seguimiento del Camp de Tarragona con 5, Girona con 3 y el Penedès con 2.