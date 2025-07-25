Renfe repara uno de los trenes Avlo Barcelona-Madrid después de detectar piezas defectuosas en una inspección rutinaria

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Renfe ha cambiado piezas defectuosas del tren de rodaje -el 'boggie', como se conoce en el argot ferroviario- en uno de los cinco convoyes de la serie 106 que conforman el servicio Avlo de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Según ha explicado la compañía ferroviaria, durante una inspección rutinaria de mantenimiento el 21 de julio se identificó la anomalía técnica, y se optó por hacer una revisión exhaustiva en el convoy. Una vez acabado el examen se sustituyeron los sistemas afectados y se reforzaron las revisiones técnicas. Renfe asegura que ahora el convoy opera sin ningún tipo de anomalía. Aparte, se han inspeccionado los otros cuatro trenes por precaución y no se ha detectado ningún problema, añade la misma fuente.

De esta manera, Renfe, Talgo como fabricante de los convoyes y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria «garantizan que la circulación y operación de los trenes se realiza con total seguridad para los viajeros», indican fuentes de la empresa de transportes.