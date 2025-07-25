Diari Més

Renfe repara uno de los trenes Avlo Barcelona-Madrid después de detectar piezas defectuosas en una inspección rutinaria

La compañía ha revisado los otros cuatro convoyes del servicio por precaución y no ha detectado irregularidades

Un tren AVLO circula por el interior de la infraestructura de la estación de La Sagrera de Barcelona.

Un tren AVLO circula por el interior de la infraestructura de la estación de La Sagrera de Barcelona.ACN

ACN

Renfe ha cambiado piezas defectuosas del tren de rodaje -el 'boggie', como se conoce en el argot ferroviario- en uno de los cinco convoyes de la serie 106 que conforman el servicio Avlo de alta velocidad entre Barcelona y Madrid. Según ha explicado la compañía ferroviaria, durante una inspección rutinaria de mantenimiento el 21 de julio se identificó la anomalía técnica, y se optó por hacer una revisión exhaustiva en el convoy. Una vez acabado el examen se sustituyeron los sistemas afectados y se reforzaron las revisiones técnicas. Renfe asegura que ahora el convoy opera sin ningún tipo de anomalía. Aparte, se han inspeccionado los otros cuatro trenes por precaución y no se ha detectado ningún problema, añade la misma fuente.

De esta manera, Renfe, Talgo como fabricante de los convoyes y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria «garantizan que la circulación y operación de los trenes se realiza con total seguridad para los viajeros», indican fuentes de la empresa de transportes.

