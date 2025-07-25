El PSC saca pecho de la inversión estatal de 445 MEUR en la demarcación de Tarragona: «Cumplimos»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Partido Socialista de Tarragona saca pecho de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la demarcación, dos años después de las elecciones generales. «Estamos cumpliendo con la promesa hecha y por la cual 120.000 personas en Tarragona nos votaron», expresó ayer Valle Mellado, diputada del PSC en el Congreso de los Diputados.

Los socialistas han querido poner en valor el real decreto que se ha aprobado este martes en el Congreso, relacionado con el pago a cuenta que el Estado hace a las administraciones locales. A nivel de la demarcación de Tarragona supondrá un incremento medio del 13% de los ingresos para cada municipio, según indican desde la formación.

«Eso significa que en las próximas semanas, entre ayuntamientos y Diputación, nuestra demarcación recibirá más de 445 millones de euros. Por lo tanto, hablamos de un incremento de más de 50 millones de euros con respecto al año pasado. En consecuencia, queremos destacar que el crecimiento de la economía se está traduciendo en mejores ingresos por el ámbito local también en nuestra casa», expuso Valle Mellado.

Según el grupo socialista, estos ayuntamientos ahora podrán ofrecer más y mejores servicios públicos a la ciudadanía. «El Gobierno progresista del presidente Pedro Sánchez, a pesar del ruido, está cumpliendo con Tarragona», afirmó a la diputada.

Críticas a Vox y Junts

Asimismo, los representantes del PSC en las Cortes Generales pusieron de relieve que tanto Vox como Junts votaron en contra de que los municipios puedan obtener este incremento de ingresos. «Cuando hablamos de progreso no todos hablamos de lo mismo. Desde el grupo socialista hemos conseguido coser esta mayoría suficiente; en cambio, otros han votado ‘no’ en el Congreso y, por lo tanto, han dicho ‘no a la mejora de la financiación de los municipios de las comarcas tarraconenses’, remachó Mario Soler, senador del PSC.

Más allá de este último real decreto, los socialistas consideran que están cumpliendo con los tres ejes clave presentados en campaña electoral ahora hace dos años. «La convivencia es mejor de lo que era hace pocos años. Las empresas han vuelto a Cataluña. Y hemos conseguido más derechos, con una gran capacidad de diálogo», aseveró Valle Mellado.

Financiación singular

Con respecto a la financiación singular, desde el PSC de Tarragona se ve con buenos ojos y se cree que mejorará también la financiación de los ayuntamientos de la demarcación. «La hacienda propia es un mecanismo que ya se preveía en algunos estatutos. Tiene que mejorar las competencias de las administraciones locales», concluyó Soler.