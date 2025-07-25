Castells
Un cap de setmana per no donar l’abast
Castells de 9 al Vendrell, Constantí i Vilallonga, potser de 10 a Sitges i reptes importants a Reus o Salt per tancar el mes de juliol
Si existís l’aficionat casteller perfecte, aquell que assisteix a totes les places per poder veure tots els reptes que es plantegen les colles castelleres, aquest cap de setmana no podria veure en viu totes les actuacions on es preveuen moments importants. El calendari per tancar el juliol és especialment intens amb focus d’atenció al Vendrell, Reus, Constantí, Sitges, Salt o Vilallonga del Camp, entre d’altres, que fan impossible ser presents a tot arreu.
La ruta comença dissabte al migdia a la plaça Vella del Vendrell on els Nens locals tenen el gran objectiu de fer el seu primer castell de nou de la temporada, el 4de9f. Tot just l’han completat quatre vegades en el seu historial, fa setmanes que l’estan treballant i les proves donen prou garanties per portar-lo a plaça. Seria el més matiner que han fet mai, perquè per Santa Anna 2017 van fer dos intents desmuntats. La seva ambició no s’acaba aquí perquè volen també repetir el 7de8, el seu millor castell enguany, i estrenar el 5de8.
A la tarda, Sitges podria veure el primer castell de 10 de la temporada de la mà dels Castellers de Vilafranca que han intensificat els assajos aquesta setmana per intentar el 3de10fm, un castell que mai han provat tan aviat. Si no arriba aquest dissabte, els Verds el portarien una setmana després a Vilanova i la Geltrú. El 9de8 i el 5de9f també estan entre els seus objectius, sense descartar l’estrena del 2de9fm, un dels seus castells bandera que encara no han provat aquesta temporada. Al seu costat la colla local, la Jove de Sitges, vol tornar a fer el 4de8, ja n’ha descarregat tres enguany, i podria atacar també el 3de8, que no ha intentat mai des de la seva fundació el 1993. També estaran al Cap de la Vila els Xiquets de Tarragona amb castells de vuit, el més destacat el 7de8.
En paral·lel a la diada de Sitges també hi haurà castells a Constantí i a Reus. Al poble del Tarragonès es trobaran la Jove de Tarragona i la Joves de Valls amb la intenció de portar castells de nou, que no es veuen al municipi des del segle XIX. A la capital del Baix Camp els Xiquets de Reus volen repetir el 5de8 que ja van descarregar per Sant Pere i al Catllar i volen portar algun altre castell de la gamma alta de vuit, mentre que la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau assegura els castells de vuit. A la plaça de la Farinera també hi haurà els Brivalls de Cornudella amb castells de sis.
Diumenge l’atenció estarà sobretot centrada en la diada de Vilallonga del Camp, on hi haurà la Jove de Tarragona i la Colla Vella, que fan doblet aquest cap de setmana perquè els vallencs també actuen dissabte a la tarda a La Pineda. Les dues colles tenen la intenció de portar castells de nou i caldrà veure si també poden fer alguna estrena. Els vallencs estan treballant el 4de8 amb el pilar i els tarragonins el 5de8, que encara no han portat a plaça. Al matí, a Salt, els Marrecs també volen estrenar el 5de8.
L’agenda
- Dissabte, 13.30h. Plaça Vella
- Nens del Vendrell
La Pineda | Festa Major
- Dissabte, 18h. Parc de Perruquet
- Xiquets de Vila-seca
- Colla Vella dels Xiquets de Valls
Reus | Santa Anna
- Dissabte, 18h. Plaça de la Farinera
- Xiquets de Reus
- CC Sant Pere i Sant Pau
- Brivalls de Cornudella
Constantí | Festa Major
- Dissabte, 18.30h. Carrer Major
- Colla Jove Xiquets de Tarragona
- Colla Joves Xiquets de Valls
Sitges | V Memorial Pepe Rodríguez
- Dissabte, 18.30h. Plaça Cap de la Vila
- Colla Jove de Castellers de Sitges
- Castellers de Vilafranca
- Xiquets de Tarragona
Altafulla | Diada d’Estiu
- Dissabte 19h. Plaça dels Vents
- Castellers d’Altafulla
- Nois de la Torre
- Salats de Súria
Salt | Festa Major
- Diumenge, 11.30h. Plaça Lluís Companys
- Marrecs de Salt
- Castellers de Barcelona
- Tirallongues de Manresa
- Xerrics d’Olot
Vilallonga del Camp | Festa Major
- Diumenge 19h. Plaça de l’Església
- Colla Vella dels Xiquets de Valls
- Colla Jove Xiquets de Tarragona