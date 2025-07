El Catllar i la Riera marquen el camí

Publicado por Carles Cortés Creado: Actualizado:

Mentre unes colles estan en el moment d’afinar tot el necessari per a un final de juliol i un mes d’agost on arriben alguns dels grans moments de la temporada, d’altres pensen ja en les vacances. Aquesta dualitat del món casteller es viurà a la perfecció en les diades de la zona tradicional del Catllar i la Riera, on sis colles ensenyaran el seu moment de forma de cara a les pròximes setmanes i Mataró, a la zona no tradicional, on els Capgrossos i els Minyons tenen la darrera diada del primer tram de 2025. Al Maresme, els Castellers de Vilafranca volen recuperar la feina que no van poder fer a Altafulla la setmana passada.

Les tres colles que participen a la Diada de juliol del Catllar aspiren a la gamma alta de vuit. Els Xiquets de Reus, que tornen de vacances després de Sant Pere, tenen ganes de repetir el 5de8 que van estrenar per la seva festa major, mentre Xiquets de Tarragona i Nens del Vendrell podrien portar la mateixa actuació amb el 4de8, el 3de8 i, sobretot, el 7de8 com a gran repte.

Els tarragonins també han de recuperar els castells que no van poder fer una setmana enrere a Altafulla, mentre els vendrellencs tenen d’aquí una setmana la diada de Santa Anna a la plaça Vella i treballen per aquell dia el 4de9f i el 5de8.

A la Riera de Gaià, la Colla Joves Xiquets de Valls té una bona oportunitat per seguir rodant els castells de gamma alta de vuit com el 4de8p i el 2de8f, a banda del pilar de mèrit. Caldrà veure si poden repetir també el 3de9f que diumenge passat van descarregar a Torredembarra.

Al seu costat, els Xiquets del Serrallo busquen la seva millor actuació de la temporada amb el 5de7, el 4de7a i el 3de7a, mentre els Nois de la Torre després de la bona feina de la setmana passada pel Quadre de Santa Rosalia volen repetir algun castell de gamma alta de set.

Mentrestant, a Mataró es viurà una diada de Les Santes on les tres colles participants plantegen castells de gamma extra. Els locals, els Capgrossos, somien en repetir la gesta de 2017, quan van descarregar el 2de9fm i el 5de9f. Sembla que el segon està més a punt que el primer i fins el darrer assaig no decidiran si va un o els dos, que estarien acompanyats pels bàsics de nou.

Els Minyons de Terrassa, que fan l’última actuació abans de vacances igual que els mataronins, asseguren el 3de9f i el 4de9f i aspiren a repetir el 2de9fm que ja van descarregar per la seva festa major. Repetir el 5de9f es veu més quimèric i es podria deixar pel segon tram de temporada.

Finalment, els Castellers de Vilafranca tenen l’oportunitat de portar a plaça tot allò que estava preparat per la Diada de les Cultures d’Altafulla que es va suspendre. Així, castells com el 9de8, el 2de9fm i, fins i tot, el 5de9f estan en el seu programa.