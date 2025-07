Cae un 4% los abogados de oficio en los partidos judiciales de Tarragona, Valls y el Vendrell en dos años

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Ha caído un 4,4% los abogados adscritos al turno de oficio y asistencia a la persona detenida en los partidos judiciales de Tarragona, Valls y el Vendrell en dos años. Según datos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Tarragona, han pasado de 382 en el 2023 en 365 en el 2025. Los letrados adscritos a guardias han bajado de 338 a 322 (un 4,7%), mientras los adscritos a violencia sobre la mujer (VIDO) han caído de 242 a 226 (un 6,6%). Esta bajada en los letrados adscritos a VIDO se concentra entre los hombres (de 140 en 126) mientras las mujeres se mantienen (de 102 a 100).

El decano del ICAT, David Rocamora, dice que este descenso «es la consecuencia directa de un sistema con una carga pesada de trabajo y unos honorarios claramente insuficientes, desfasados a pesar de las últimas mejoras, que no hayan llegado pero ni a compensar el IPC acumulado no actualizado desde 2009». «La caída de los profesionales en alta en el turno de oficio es una consecuencia de años de las administraciones de mirar hacia otro lado y no priorizar un servicio público esencial que prestan cada día muchos abogados», ha añadido. Rocamora considera que si se sigue esta tendencia, el turno de oficio entrará en «crisis» los próximos cinco o seis años