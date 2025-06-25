Desmantelan una organización internacional dedicada a la formalización de parejas de hecho

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal internacional que operaba entre Marruecos y España, asentada fundamentalmente en las provincias de Barcelona y Girona, que se dedicaba al tráfico de personas mediante la formalización de uniones de hecho ante notario. Se procedió a la detención de un total 37 personas, efectuando dos entradas y registros en las provincias de Tarragona y Girona.

La investigación se prolongó durante más de medio año. La actividad de dicha organización se concentraba en el tráfico de personas de nacionalidad marroquí mayoritariamente, pero también de otras como ghaneses mediante la formalización de uniones de hecho ante notario entre estas personas y ciudadanos españoles.

Durante la investigación se pudo detectar como los extranjeros llegaban a entrar en territorio español solo días anteriores a la formalización de dicha unión, entregando con ello certificados de empadronamiento falsos creando una falsa situación de convivencia conjunta. Esta unión otorga el derecho a solicitar un permiso de residencia bien por familiar comunitario, bien por circunstancias excepcionales, concretamente por arraigo familiar solicitándolo ante las oficinas de extranjería.

Hasta 10.000 euros

Se pudo constatar la estructura de esta organización formada por diez personas con roles definidos. De una parte el líder con sus colaboradores más acérrimos, de otra parte las ciudadanas españolas encargadas de la captación de mujeres jóvenes dispuestas a cobrar una cantidad entorno a los 1.000 € por formalizarse en pareja de hecho ante notario; y por último súbditos marroquíes encargados de localizar ciudadanas extranjeros de esa nacionalidad, muchas veces directamente en Marruecos, los cuales pagarían la desorbitada cifra de 10.000 € por constituirse en pareja de hecho y así poder optar a un permiso de residencia que les permita establecerse en España saltándose todos los criterios y requisitos legales para ello.

Del estudio de los numerosos expedientes se ha podido establecer la realización de 132 expedientes de parejas de hecho fraudulentas llevadas a cabo por esta organización, obteniendo un beneficio económico superior al millón de euros.

Con todos estos indicios se realizó una diligencia informe a la autoridad judicial dando cuenta de la actividad ilícita, llevándose a cabo la detención de los principales cabecillas de la organización criminal siendo nueve personas y realizándose dos entradas y registros en las provincias de Tarragona y Girona donde se intervinieron diverso material informático y telefónico, así como documentación relacionada con las uniones de hecho.

Por último, en las semanas posteriores se produjo la detención de 27 personas que habían realizado estos trámites fraudulentos. Por tanto la operación se ha saldado con un total de 37 detenidos, 30 españoles y 7 extranjeros.