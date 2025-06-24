Los Bomberos atienden más de 120 servicios durante la verbena de Sant Joan en la provincia de Tarragona

La verbena de Sant Joan ha sido, como es habitual, intensa en la provincia de Tarragona, donde los Bomberos de la Generalitat han realizado un total de 123 servicios, mayoritariamente relacionados con incendios de vegetación urbana y contenedores quemados, principalmente a causa del uso de petardos y material pirotécnico.

Los municipios del Tarragonès y del Baix Penedès han concentrado el número más elevado de incidentes, con 35 y 33 servicios respectivamente. También se han registrado numerosas actuaciones en el Baix Camp (20 servicios) y en el Baix Ebre (17). Otras comarcas con afectaciones han sido el Alt Camp (7), el Montsià (4), el Priorat (3), la Ribera de Ebro (2), la Conca de Barberà (1) y la Terra Alta (1).

Aparte de los daños materiales, la verbena ha dejado a dos personas heridas que han sido trasladadas al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Según fuentes del Servicio de Emergencias, las dos personas presentaban lesiones de carácter leve.