Municipios del Grupo Impulsor del Área Metropolitana acuerdan constituirse en una asociación

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Municipios del Grupo Impulsor han acordado este lunes la creación de una asociación para dar continuidad al proyecto del área metropolitana del Camp de Tarragona. La asociación tendrá como miembros los ayuntamientos de Cambrils, la Canonja, Constantí, Reus, Salou, Tarragona y Valls, mientras que el resto de administraciones que conforman el Grupo Impulsor seguirán acompañando el proyecto. Se prevé que el nueve nos se constituya en torno al día 20 de octubre de este año, en el municipio de La Canonja, y que sea una asociación de entes locales, tal como prevé la normativa.

Por su parte, la Diputació de Tarragona, continuará a partir de ahora apoyándote a través de la firma de un convenio de colaboración que permitirá formalizar el apoyo económico y técnico. Por otra parte, la Diputació se ha ofrecido a redactar una propuesta de estatutos para la asociación. Asimismo, la institución supramunicipal ha contratado el diseño de una estrategia territorial con dimensión metropolitana de acuerdo con la metodología de las agendas urbanas, con el propósito de fortalecer una visión compartida de futuro y establecer los criterios que tienen que orientar el desarrollo del territorio metropolitano, así como los proyectos que pueden actuar como motores de transformación.

La presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, se ha mostrado satisfecha con esta decisión y ha asegurado que «la Diputació siempre ha ejercido de paraguas, desde el cual los municipios de Reus y Tarragona nos pidieron cobijo y una asistencia técnica. La Diputació, como administración de segundo nivel, aporta a los municipios lo que mejor sabe hacer: colaboración, apoyo y acompañamiento. Hasta ahora, ayudábamos a los municipios. A partir de ahora, ayudaremos al nuevo ente». Por Llauradó, «hoy se ha dado un paso importante de concreción hacia el avance del área metropolitana. Finalizamos el curso con los deberes hechos, a punto para reemprenderlo con todo el empuje». Por su parte, los municipios han remarcado unánimemente el agradecimiento a la Diputació por todo el trabajo hecho y futura.