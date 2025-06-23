Las ciudades, más favorables a las nuevas instalaciones energéticas que las zonas rurales, según la URV

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Los habitantes de los entornos urbanos, especialmente de las ciudades medias, se muestran más favorables a la implantación de nuevas infraestructuras energéticas que los de zonas rurales pequeñas.

Así lo señala un estudio de la Universidad a Rovira i Virgili (URV), que destaca la necesidad de adaptar las políticas de transición ecológica a las particularidades socioeconómicas y territoriales de cada región.

La investigación revela que la aceptación ciudadana de las infraestructuras energéticas «no es homogénea» y está condicionada por factores como la tamaño del municipio, la presencia previa de estas instalaciones en el territorio, el nivel educativo, la edad o el tipo de empleo de los habitantes.

Los residentes en entornos urbanos son más favorables que los de las zonas rurales a la llegada de nuevos proyectos, especialmente si están vinculados con las energías renovables.

Asimismo, las centrales nucleares son mejor valoradas en municipios medios y grandes, con una aceptación aproximadamente un 6% superior a la de los pueblos pequeños.

La percepción ciudadana también se ve influida por la experiencia previa con este tipo de instalaciones: las centrales hidroeléctricas generan actitudes más favorables, mientras que las nucleares y los parques solares tienden a reducir la aceptación de nuevas instalaciones similares.

Con respecto a la edad, por cada año la aceptación se reduce un 0,4%; mientras que las personas activas al mercado laboral, sobre todo las que trabajan en el sector energético, y las jubiladas están más a favor de estas instalaciones que estudiantes o personas que se dedican al cuidado del hogar.

«Estos datos ponen de relieve que diseñar políticas energéticas sin tener en cuenta las diferencias territoriales y sociales puede comprometer el éxito de la transición ecológica. Entender qué condiciona la aceptación social de estas infraestructuras es clave para impulsar un modelo energético más sostenible y eficiente», afirman los autores del estudio, que se ha basado en una encuesta además de 7.000 personas en los últimos meses.

La investigación, liderada por la URV, forma parte del proyecto SPECTRUM, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los fondos Next Generation EU.