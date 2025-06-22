Movilidad
Una incidencia en la estación de Vila-seca provoca retrasos en los trenes de la R15
Los técnicos de Adif trabajan para resolver la avería y restablecer el servicio, que acumula más de 15 minutos de demora
Una incidencia a la infraestructura ferroviaria a la estación de Vila-seca está provocando este domingo retrasos en los trenes de la línea R15 de Rodalies de Cataluña.
Según ha informado Adif, las afectaciones pueden superar los 15 minutos. Los técnicos ya están trabajando para reparar la avería y restablecer la normalidad en el servicio tan pronto como sea posible.
Los viajeros pueden sufrir alteraciones en los horarios habituales mientras duren las tareas de reparación.