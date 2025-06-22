Una incidencia en la estación de Vila-seca provoca retrasos en los trenes de la R15

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una incidencia a la infraestructura ferroviaria a la estación de Vila-seca está provocando este domingo retrasos en los trenes de la línea R15 de Rodalies de Cataluña.

Según ha informado Adif, las afectaciones pueden superar los 15 minutos. Los técnicos ya están trabajando para reparar la avería y restablecer la normalidad en el servicio tan pronto como sea posible.

Los viajeros pueden sufrir alteraciones en los horarios habituales mientras duren las tareas de reparación.