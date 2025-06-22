Los incendios forestales amenazan Tarragona: el Plan Alfa marca riesgo alto en varias comarcas

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Los Agentes Rurales mantienen activado el nivel 2 del Plan Alfa por peligro alto de incendio forestal en varios puntos de la provincia de Tarragona, según la última actualización del mapa operativo de vigilancia.

El resto del territorio se encuentra en nivel 1, que corresponde a un riesgo moderado. Les comarcas con más afectación son el Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera de Ebro, el Baix Camp, el Alt Camp, la Conca de Barberà y el Baix Penedès.

Ante esta situación, Protección Civil pide extremar la prudencia, ya que a pesar de haber desactivado la prealerta del plan Infocat, «el riesgo de incendio sigue siendo alto».

Recuerdan también que está «totalmente prohibido hacer fuego en espacios naturales» y que, en caso de ver una columna de humo, hay que llamar inmediatamente al 112. También se recomienda consultar el mapa del Plan Alfa antes de hacer cualquier actividad en el medio natural.

Los Bomberos de la Generalitat atendieron ayer 428 avisos, de los cuales 46, el 10,7%, fueron por incendios de vegetación. En el Camp de Tarragona, este tipo de servicios representaron el 12,9% del total. La región de Lleida fue la más afectada, con 16,2% de los servicios.