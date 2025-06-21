La operación salida de San Juan origina retenciones en las carreteras tarraconenses

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un total de 400.000 vehículos ya han salido del área metropolitana de Barcelona entre las 15.00 horas del viernes y las 12.00 horas de este sábado en la operación salida del puente de Sant Joan, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). Se trata del 85,2% del total de 470.000 vehículos previstos.

La AP-7 concentra las principales retenciones este sábado a mediodía con 12 kilómetros de circulación lenta entre Santa Perpètua de Mogoda y la Roca del Vallès -en dirección Girona- y unos 8 kilómetros de paradas entre Castellbisbal y Castellví de Rosanes, en sentido Tarragona.

En paralelo, también hay 7 kilómetros de cola en la C-32 entre Alella y Vilassar de Dalt, y 5 kilómetros de circulación intensa en la C-35 y la C-65 en Llagostera.

En la C-16 sobresalen los 5 kilómetros de retenciones en Berga, mientras que en la B-20 o ronda de Arriba hay 4,5 kilómetros de congestión en el nudo de la Trinitat y 2 kilómetros más en Santa Coloma de Gramenet. Finalmente, hay 4 kilómetros de paradas en la C-32 entre Castelldefels y Sitges, y 2,5 kilómetros de intensidad en l'N-340 en el Vendrell.